Joi, 23 Iunie 2022 (11:23:42)

Un militar român care a participat la o tâlhărie care a avut loc pe 30 noiembrie 2021 pe strada Cuza Vodă din cartierul Burdujeni și-a aflat joi pedeapsa finală. Marian Săcăleanu se poate considera norocos după ce magistrații de la Curtea de Apel Suceava i-au admis apelul. Astfel, în loc de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare, Săcăleanu a primit 2 ani cu suspendare sub supraveghere și astfel a scăpat de pușcărie. Marian Săcăleanu se face vinovat de comiterea infracțiunii de complicitate la tâlhărie calificată. În același dosar au mai fost judecate alte două persoane, care, de asemenea, au beneficiat de clemență din partea completului de judecată. Constantin Pavel Grigoraș a primit inițial 4 ani cu executare pentru infracțiunea de tâlhărie calificată, dar după apel a rămas cu o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu suspendare sub supraveghere. Și minorul Benone Daniel V., față de care inițial s-a decis măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 3 ani şi 6 luni, a scăpat mult mai ieftin. Soluția finală în ceea ce îl privește pe minor este măsura educativă neprivativă de libertate constând în asistarea zilnică pe o perioadă de 6 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Suceava.

Potrivit procurorilor de la Parchetul Militar Iași, în ziua de 30 noiembrie 2021, minorul B.D.V., care avea mască pe față, a trecut pe lângă o femeie și i-a smuls geanta din piele ecologică maro în care avea documentele, 500 de lire sterline și 577 de lei. Soldatul Marian Săcăleanu, care, de asemenea, avea mască pe față a avut rolul de a sta de ”șase”. ”Inculpatul avea, la rândul său, mască pe față, purta gluga hanoracului trasă pe cap și a supravegheat îndeaproape zona comiterii faptei oferind sprijin moral prin prezența sa”, se arată într-un comunicat al Parchetului Militar .Cei doi au fost ajutați de Pavel Constantin Grigoraș, care a fost șoferul operațiunii și i-a transportat pe soldat și pe amicul minor al acestuia cu mașina până la locul faptei și de acolo într-o altă direcție. Procurorii militari au cerut arestarea celor trei, dar magistrații au decis să îi plaseze în arest la domiciliu pe Marian Săcăleanu și pe Constantin Pavel Grigoraș, în timp ce față de minor a fost luată măsura controlului judiciar.