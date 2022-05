Marţi, 31 Mai 2022 (09:37:52)

Un bărbat din Putna a fost prins în trafic în timp ce conducea un autoturism marca VW Golf după ce a fost reclamat chiar de fiul său. Incidentele care au dus la reținerea lui Cătălin Gîngă, de 52 de ani, s-au produs duminică, la orele amiezii. Inițial, fiul a sunat la 112 și a reclamat că tatăl său face scandal la domiciliu. Ulterior, a revenit cu un nou apel și a precizat că tatăl său a plecat la plimbare cu mașina deși era sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat rapid mașina condusă de Cătălin Gîngă și au făcut semnalele de oprire. Șoferul a oprit, dar când polițiștii au încercat să îl legitimeze a devenit agresiv și a încercat să plece de lângă mașină. A fost momentul în care oamenii legii au trecut la acțiune și ș-au încătușat pe recalcitrant. Bărbatul a fost urcat în autospeciala de poliție și a fost dus la sediul Poliției Vicovu de Jos. Rezultatul la testarea cu aparatul etilotest a fost de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost dus la spital, unde i s-au recoltat mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult, din verificări s-a constatat că șoferul nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru fapte comise tot la regimul rutier. Cătălin Gîngă a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar.

· Fapte similare în martie anul trecut

În urmă cu mai bine de un an, același individ a fost protagonistul unui alt incident în trafic. În martie 2021, polițiștii de la Secția Rurală Gălănești au fost sesizați, tot de fiul lui Gîngă, despre faptul că tatăl său a plecat de acasă, din Putna, la volan, în stare de ebrietate. Echipajul de serviciu s-a deplasat în zona drumului comunal Mănăstirea Sihăstria Putnei, iar la un moment dat s-a intersectat cu mașina suspectă, efectuând semnale de oprire. Șoferul și-a continuat deplasarea, fiind urmărit pe o distanță de circa 4 kilometri.

La un moment dat, pe drumul comunal Sihăstria Putnei, şoferul fugar a oprit mașina pe mijlocul drumului și a coborât de la volan, fiind ajuns imediat de polițiști. Suspectul s-a manifestat agresiv și a refuzat să se legitimeze, astfel că s-a intervenit în forță pentru imobilizarea sa. Dus în cătușe la Secția de Poliție Gălănești, Cătălin Gîngă a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice, la Spitalul municipal Rădăuți. Polițiștii de la Gălănești i-au ”pișcat” bărbatului din Putna și amenzi de 4.000 de lei, pentru lipsă RCA, lipsă documente mașină și documente personale, neoprire la semnalul agentului de poliție și refuz de a purta mască de protecție. Ulterior, Cătălin Gîngă a fost trimis în judecată, iar magistrații de la Judecătoria Rădăuți l-au condamnat în luna februarie a acestui an la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere și un termen de încercare de doi ani pentru comiterea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice. Practic, după noua ispravă de duminică, putneanul are toate șansele să fie condamnat la închisoare cu executare, mai ales că acum va fi pus sub acuzare pentru două infracțiuni, respectiv conducere fără permis și conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.