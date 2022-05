Marţi, 31 Mai 2022 (18:05:47)

Republica Coreea de Sud a deschis oficial un consulat onorific în municipiul Rădăuți, evenimentul având loc în prezența ambasadorului acestei țări în România, excelența sa Rim Kap-Soo. În cadrul evenimentului, ambasadorul Rim Kap-Soo i-a înmânat oficial certificatul din partea Guvernului Republicii Coreea de Sud de numire în funcția de consul onorific a fostului deputat Dumitru Mihalescul. Dumitru Mihalescul este consul onorific al Republicii Coreea cu circumscripția consulară în județul Suceava.

La Rădăuți, ambasadorul Coreei de Sud și noul consul onorific au fost întâmpinați cu pâine și sare, după care cei doi oficiali au dezvelit placheta bilingvă cu denumirea noului consulat. După vizitarea noului sediul care se află în centrul municipiului Rădăuți, oficialii și invitații prezenți la eveniment au asistat la intonarea imnurilor oficiale ale Republicii Coreea de Sud și României de către două tinere îmbrăcate în costumele tradiționale ale celor două țări. Invitat să ia cuvântul, excelența sa Rim Kap-Soo le-a vorbit celor prezenți în limba română, ambasadorul ținând să-l felicite în numele Guvernului Republicii Coreea pe noul consul onorific Dumitru Mihalescul.

„Domnul Mihalescul are un rol esențial, acela de a fi punte de legătură nu doar între guverne și oameni de afaceri, ci și între comunități și cele două culturi ale noastre, aducând Coreea mai aproape de poporul român. Astfel, domnule Mihalescul, aș dori să vă adresez un călduros <Bun venit> în familia noastră”, a spus Rim Kap-Soo. El a subliniat faptul că parteneriatul româno-coreean este unul special, evoluând pe parcursul a 32 de ani ca un exemplu la nivel internațional. „Mai mult, legăturile economice pot fi cel mai bine caracterizate prin parteneriatul solid și promițător al țărilor noastre. România este în prezent una dintre țările cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Recunoscând forța și potențialul economiei românești, companiile coreene continuă să caute oportunități de cooperare în diverse domenii”, a mai precizat ambasadorul Republicii Coreea.

El a ținut să îi mulțumească lui Dumitru Mihalescul pentru ajutorul oferit, chiar și recent, prin sprijinirea evacuării cetățenilor coreeni din Ucraina. „Sunt încrezător că putem lucra îndeaproape pentru a consolida în continuare cooperarea bilaterală dintre Republica Coreea și România”, i-a transmis Rim Kap-Soo noului consul onorific.

· Dumitru Mihalescul: „În calitate de consul onorific îmi voi îndeplini obligațiile cu profesionalism și în beneficiul celor două popoare”

La rândul său, Dumitru Mihalescul a spus că este deosebit de onorat de primirea acestei înalte demnități oferite de Coreea de Sud. „În acest cadru oficial doresc să îmi reafirm dorința de a consolida relațiile bilaterale dintre România și Coreea de Sud. Când am fost deputat am fost și vicepreședinte al Grupului de prietenie parlamentar al României cu Republica Coreea. În aceeași perioadă am vizitat Coreea și am apreciat faptul că am fost primit la cel mai înalt nivel în octombrie 2018 de către domnul Woo Sang Ho, președintele Grupului de prietenie cu România din Parlamentul Coreean. În timpul vizitei în Coreea am avut șansa să văd o minune de țară și nu mă refer aici la infrastructura lor și la clădirile zgârie-nori, ci la poporul coreean care își trăiește viața într-un mod profund, după principiile și valorile creștine”, a precizat Dumitru Mihalescul.

El a subliniat faptul că într-un context mondial tot mai complicat, în care cuvântul de ordine este criză, criza energetică, economică sau criza războiului din Ucraina, își propune să fie un sprijin pentru cetățenii Coreei de Sud care se află în dificultate în zona de competență a acestui oficiu consular. „De asemenea, voi continua să ajut cetățenii sud-coreeni din Ucraina care vor avea nevoie de asistență în regiunea noastră. Pe această cale doresc să vă mulțumesc și să vă asigur, domnule ambasador Rim Kap-Soo, de tot sprijinul meu. Prin activitatea pe care o voi avea în calitate de consul onorific îmi voi îndeplini obligațiile cu profesionalism și în beneficiul celor două popoare”, a mai declarat Dumitru Mihalescul

· Flutur consideră că noul consul Dumitru Mihalescul va reuși să dezvolte relațiile județului Suceava, ale României cu Republica Coreea de Sud

Prezent la eveniment, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, l-a felicitat la rândul său pe Dumitru Mihalescul pentru această recunoaștere, el subliniind faptul că noul consul a făcut de mult „treabă bună pentru partenerii noștri din Coreea de Sud. E o formă de recunoaștere și sunt bucuros pentru această recunoaștere”. „Vă mulțumesc pentru că ați recunoscut un om de aici, un bucovinean și l-ați împuternicit să facă și mai multă treabă în relația cu țara dumneavoastră. Îl știu bine pe domnul Mihalescul și este un om al faptelor. Nu o să-l vedeți vorbind mult, iar sfatul meu e să contați pe el și să-l puneți la treabă pentru că știe să facă foarte bine”, i-a transmis Gheorghe Flutur ambasadorului Coreei de Sud. Invitat să ia cuvântul, prefectul județului, Alexandru Moldovan, a spus că în discuțiile pe care le-a avut cu ambasadorul Rim Kap-Soo au fost stabilite premisele unui parteneriat strategic pentru mai multe proiecte viitoare, în special în sprijinirea mediului de afaceri. Alexandru Moldovan a remarcat și faptul că Republica Coreea a oferit, prin intermediul mai multor ONG-uri, un sprijin important în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

Nu în ultimul rând, primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a ținut să-i mulțumească ambasadorului Coreei de Sud pentru că a ales acest municipiu pentru deschiderea unui Consulat Onorific. „Sunt sigur că această prezență în inima Bucovinei va fi un succes, amplificând buna colaborare dintre țările noastre. Atât valorile culturale, cât și interesele economice ale României și Coreei de Sud primesc azi noi orizonturi, grație diplomației. Prezint felicitările mele domnului consul Dumitru Mihalescul și îi urez mult succes”, a spus Bogdan Loghin.

De precizat că deschiderea oficială a Consulatului Onorific de la Rădăuți a avut loc în prezența a numeroși primari din această zona a județului, precum și a mai multor oameni de afaceri importanți.