La sfârşitul meciului Real Madrid - Sheriff Tiraspol, când echipa moldo-ruso-transnistreanăa produs surpriză supremă, câştigând în deplasare, am spus şi am scris că anul ăsta e din nou anul Real-ului, care va câştiga atât campionatul spaniol cât şi Champions' League. Nu e nevoie, cred, să vă spun câţi m-au bănuit de ţicneală! Finalizarea întregii operaţiuni s-a produs acum trei zile, într-un context aproape năucitor, în care Real a câştigat pentru a 14-a oară trofeul suprem la nivel de cluburi, cu un procentaj al reuşitelor de 100%: 1 şut pe poartă= 1 gol = 1 trofeu! Pentru a nu mă dezice de mine însumi, corect ar fi să mă declar supărat din cauza sărăciei ofensive, a lipsei spectacolului, a tacticizării aproape absurde, din moment ce echipape care o iubesc de o viaţă tocmai pentru că este ilustrarea perfectă a ideii de fotbal frumos şi exuberant, a reuşit doar să se betoneze fără fisură, dar şi să înscrie... de 2 ori dintr-un singur şut! Fiindcă oricât de mult încerc să pricep ce au putut vedea ăia de la VAR, nu găsesc nicio justificare regulamentară pentru anularea golului lui Benzema: mingea i-a dat-o un adversar care nici măcar n-a deviat vreo pasă a vreunui madrilen, ci s-a dus prin alunecare şi i-a trimis mingea lui Benzema, aşa că de unde ofsaid!? De aici, rezultă de fapt un procentaj de 200%, fiindcă s-a contabilizat oficial un singur şut, dar noi, Real, de fapt am înscris de două ori! Cu adevărat ciudat a fost să vedem că adevăratul play maker n-a fost nici Modrici, nici Kroos, ci Thibault Courtois, cel care a pasat cam o treime, dacă nu mai mult, din toate mingile Real-ului! În viaţa mea nu am văzut un portar să lovească de atâtea ori mingea într-un meci... şi aproape fără greşeală! Vămai spun doar că nu am avut emoţii nici măcar o secundă. Am fost sigur căReal câştigă, chiar şi atunci când Liverpool domina copios. Era atâta siguranţă şi linişte în jocul Real-ului, transmise, desigur, de play maker!