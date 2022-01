Puterea exemplului

Luni, 10 Ianuarie 2022 (16:30:11)

Conștient de puterea exemplului, primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să fie și în acest an primul contribuabil care s-a achitat de plata taxelor și impozitelor locale.

„La prima oră am achitat cu chitanța nr. 1 taxele si impozitele locale aferente anului 2022.

Am efectuat plata cu cardul la unul din POS instalate la primărie.

Am beneficiat de bonificatie de 10%,la impozitul pe apartament si pe cele 2 mașini.

Plata se poate face numerar la ghișeele primăriei, prin virament bancar, cu cardul sau electronic prin ghișeul.ro”, a precizat edilul sucevean.

Încă din primul mandat de primar, Ion Lungu a ținut să se numere printre primii contribuabili care se achită de obligațiile către bugetul local, plata taxelor și impozitelor locale, chiar din prima zi, devenind un fel de tradiție locală, urmată de o mulțime de alți suceveni, care vin să plătească din prima zi, indiferent de vreme sau de alte obstacole.

De marți, 11 ianuarie, programul de plată la taxe și impozite este zilnic, între orele 8.00-18.00.

„Rugăm cetățenii care vin să plateasca la primărie pe culoarul creat până la ghișee sa respecte regulile referitoare la pandemie, respectiv purtatul măștii și păstrarea distanței fizice.

Mulțumim pentru înțelegere!”, a adăugat Ion Lungu, care încurajează populația să folosească și plata electronică, pentru a nu mai fi nevoie să se deplaseze la sediul Primăriei și chiar să stea la coadă, dacă se nimerește o zi mai aglomerată.