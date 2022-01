Luni, 10 Ianuarie 2022 (18:13:50)

Foresta a plecat în cantonamentul din Croația fără cel mai reprezentativ jucător al echipei din ultimele sezoane, este vorba Robert Martin. Atacantul în vârstă de 24 de ani trece printr-un moment greu al carierei, fiind diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrucișat posterior și a meniscului piciorului drept. Accidentarea s-a produs la meciul cu CSM Pașcani, penultimul al sezonului de toamnă, chiar la faza din care Robert a reușit să deschidă scorul, în minutul 44.

„Am căzut rău pe genunchi și am simțit imediat că ceva nu este în regulă. Am încercat să trag de mine, dar mă durea tare când călcam, așa că am cerut schimbare după primele 10 minute din repriza a doua”, a declarat fotbalistul sucevean.

Interesant este că Robert a apărut în primul unsprezece al Forestei și o săptămână mai târziu, în partida de pe Areni, cu Bucovina Rădăuți, ultimul meci din 2021 în campionatul Ligii a III-a. Și nu a făcut deloc figurație, izbutind să-și treacă numele pe lista marcatorilor în minutul 56, cu un șut pe jos, la colțul lung, din interiorul careului de 16 metri.

„După meciul de la Pașcani am stat două zile cu gheață la genunchi. Pentru că nu am putut să-mi fac RMN, deoarece în acea perioadă era în reparație aparatul de la clinica aflată în contract de colaborare cu cei de la club, am decis să mă bag la antrenamente joi și vineri, protejat fiind de o genunchieră specială. Chiar dacă simțeam durere, am decis să încerc să joc în confruntarea cu Bucovina Rădăuți, mai ales că era un derby local, iar echipa avea nevoie de mine”, a mărturisit golgheterul Forestei.

Luni după-amiază, Robert Martin se afla într-un salon al Spitalului Militar din București, acolo unde aștepta cu emoție și speranță intervenția chirurgicală programată a doua zi, marți, pe 11 ianuarie.

„Voi trece și peste încercarea aceasta. Recunosc că îmi este puțin frică, dar nu am ce face, trebuie să mă operez, pentru că doresc să mai joc fotbal. Sper ca totul să decurgă așa cum trebuie, să fac o recuperare bună și să revin pe gazon mult mai puternic”, a precizat Robert.

În astfel de cazuri, în medie, un fotbalist redevine bun de joc după 6-8 luni de la operație.