Duminică, 21 Noiembrie 2021 (13:58:23)

Un ”zmeu” aflat cel mai probabil sub aburii alcoolului a ajuns pentru 24 de ore în arestul Poliției după ce și-a pus copilul de numai 12 ani să conducă un microbuz. Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1.20. Aflați în patrulare pe DN 17A, în zona Marginea, polițiștii din Rădăuți au oprit pentru control o autoutilitară marca Ford Transit. La volan se afla un bărbat din Horodnic de Sus, care le-a prezentat polițiștilor doar documentele personale, precizând că pe cele ale mașinii nu le are. Polițiștii au verificat în baza de date și au constatat că microbuzul respectiv nu avea poliță RCA validă, motiv pentru care șoferul a fost amendat. Cu acest prilej, oamenii legii au ridicat plăcuțele de înmatriculare și l-au anunțat pe șofer că nu mai are dreptul să circule pe drumurile publice cu vehiculul respectiv, iar dacă o va face se va alege cu dosar penal. La discuție au participat și celelalte două persoane, tatăl și fiul minor, care mai circulau cu Fordul Transit. Șoferul a înțeles situația și a plecat pe jos spre satul de domiciliu. La un moment dat, polițiștii au auzit cum microbuzul este pornit și a plecat în trombă din loc, parcurgând un traseu sinuos. Patrula a plecat în urmărirea mașinii fugare și au observat că la volan este unul din cei doi pasageri, mai exact persoana adultă. După o urmărire de circa 300 de metri au reușit să blocheze mașina și au observat că la volan era fiul bărbatului. Cei doi au fost legitimați, iar tatăl care mirosea a alcool a încercat să fie testat cu aparatul etilotest dar a refuzat. Acesta a fost legitimat și s-a constatat că se numește Damian Băcilă, are 37 de ani, și este din Sucevița, iar fiul său este în vârstă de doar 12 ani. Cum și la spital șoferul a refuzat să îi fie prelevate probe de sânge, polițiștii i-au făcut dosar penal și îl cercetează pentru comiterea infracțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. S-a ales și cu un premiu de 24 de ore în arestul IPJ Suceava, iar ulterior procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți l-a plasat sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. Mai mult, Damian Băcilă a fost și amendat pentru că nu a respectat intervalul orar de deplasare și nu a putut prezentat un certificat verde care să ateste că a fost vaccinat.