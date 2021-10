Marţi, 5 Octombrie 2021 (17:05:45)

Deputatul PPU (s-l) de Suceava, Vlad Popescu Piedone, a declarat că prin votul de marţi de la moţiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Cîţu a fost sancţionat unul dintre cele mai slabe guverne ale României din ultimii 31 de ani. Vlad Popescu Piedone a spus că Guvernul Cîţu a fost un guvern incapabil să gestioneze pandemie de Covid-19 şi să ţină cont de nevoile românilor, ale căror salarii scad în timp ce preţurile la energie şi alimente cresc. „Marţi a picat Guvernul Superman Vasile Cîțu printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, grup parlamentar în cadrul căruia sunt afiliat, și cred că decizia demiterii acestui guvern a fost cea mai bună opțiune pentru România. La doar nouă luni de la preluarea mandatului de premier, Superman Cîțu nu a reușit să livreze absolut nimic românilor. Ce a reușit însă? Să obțină votul de blam din partea noastră, a celor care astăzi reprezentăm poporul român”, a spus Popescu Piedone. El a spus că Guvernul Cîțu le-a promis românilor, în decembrie 2020, prosperitate și măsuri eficiente care să transforme România într-o țară demnă de Uniunea Europeană. Deputatul sucevean a arătat că deși premierul Florin Cîțu vorbea de creșteri economice, în realitate buzunarul românilor era tot mai gol, iar prețurile creșteau peste noapte.

„Același lucru s-a întâmplat și în cazul pandemiei, în cadrul căreia domnul prim-ministru Cîțu și-a asumat în mod public coordonarea campaniei de vaccinare, să ne amintim că a apărut într-un clip video de promovare ce a rulat pe toate rețelele sociale, ca mai târziu, fix cu două zile înainte de votul final la moțiunea de cenzură, să acuze presa de faptul că a sabotat campania de vaccinare. Premierul Superman nu și-a asumat nici problemele grave cu care se confruntă majoritatea spitalelor de la noi, multe dintre ele cu probleme din cauza clădirilor vechi în care funcționează și cu instalații electrice nerealizate corespunzător”, a mai declarat Vlad Popescu Piedone.

El a amintit că vinerea trecută românii au asistat la o nouă tragedie, când secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța a luat foc și şapte oameni și-au pierdut viața. „Această tragedie este a treia din acest an, fără ca domnul Cîțu să se gândească să facă ceva în acest sens. Singurele arme ale domnului Cîțu sunt dezinformarea și aruncarea problemelor în spatele celorlalte partide parlamentare. Numai domnia sa nu este responsabil de nimic, în afară de răspândirea de promisiuni false și de idei care nu duc altundeva România decât la faliment. Iar prin votul de marţi am pus stop acestor abuzuri ale premierului Superman și am deschis calea pentru alegerile anticipate sau desemnării unui nou premier”, a afirmat Popescu Piedone. Deputatul PPU (s-l) de Suceava consideră că România are nevoie, acum, în aceste momente grele, când valul patru al pandemiei lovește din plin, de un prim-ministru pregătit să facă față problemelor, de o coaliție de guvernare stabilă și de măsuri ample care să salveze atât viețile celor care sunt bolnavi de Covid-19, dar și ale acelora ale căror venituri au scăzut drastic în pandemie.

„Este momentul unei schimbări, iar votul de astăzi a arătat că acesta este drumul pe care noi trebuie să începem să asigurăm românilor o viață mai bună din punct de vedere economic și măsurile necesare pentru a trece cu bine de această pandemie. Dumnezeu să ne ajute să găsim cele mai bune soluții pentru România!”, a încheiat Vlad Popescu Piedone.