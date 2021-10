Continuitate

Clinica ICD din Suceava a sărbătorit joi, 29 septembrie, 30 de ani de activitate. Sunt 30 de ani de muncă și responsabilitate în echipă, de eforturi depuse în ajutarea a cât mai multor pacienți și 30 de ani de tradiție. Aflată în centrul orașului, clinica ICD este recunoscută în domeniul medical sucevean pentru profesionalismul și echipa dedicată ce o compune.

Clinica ICD din Suceava a apărut din dorința de a stabili ambulatoriu un diagnostic cert, complet și precoce, precum și o conduită terapeutică eficientă, asigurând consultații în specialități medicale și chirurgicale la un înalt grad de performanță. La momentul actual clinica acoperă următoarele specializări medicale: cardiologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, radiologie intervențională, urologie, servicii îngrijire picior diabetic, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie toracică, ecografie, endocrinologie, medicină internă, ortopedie, pneumologie, psihologie, nefrologie, neurologie. De asemenea clinica a fost dotată cu un laborator de recoltare pentru investigații paraclinice (analize de laborator). Investigațiile paraclinice sunt efectuate rapid prin teste de biochimie uscată și umedă, respectând cele mai înalte standarde de acuratețe.

Dr. Mihai Crețeanu, medic primar cardiologie și medicină internă și fondator al Clinicii ICD, a declarat:“Doresc în primul rând să mulțumesc partenerei mele de viață și de muncă pentru echipa pe care am reușit să o clădim din primii ani și până acum. Mă bucur că între timp ni s-a alăturat și fiul nostru și că a ales o profesie atât de plină de provocări și de satisfacții. Ne bucurăm că reușim împreună să tratăm pacienții suceveni și nu numai și apreciem mulțumirea din privirile lor la fiecare vizită!”

Dr. Gabriela Crețeanu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, fondator al Clinicii ICD, a spus cu această ocazie:”Când am deschis această clinică am avut un singur scop, și anume acela de a ajuta mii de pacienți și de a-i ajuta corect. Nu am contorizat numărul tuturor pacienților care ne-au trecut pragul, dar putem cuantifica reușita noastră prin zâmbetele pe care le-am primit în schimb și îmbunătățirea vieții pacienților. Faptul că ei au ales clinica ICD în toți acești ani ne onorează profund și le mulțumim pentru încrederea cu care au revenit sau ne-au recomandat!”

Dr. Mihai Crețeanu Jr, medic radiolog, managerul clinicii ICD, a precizat: “Suntem extrem de entuziasmați de faptul că am împlinit 30 de ani de muncă în serviciul pacienților din Suceava. În 30 de ani Clinica ICD a ajuns de la trei specialități medicale la peste 15 specialități medico-chirurgicale, este reprezentată de o echipă de peste 20 de medici colaboratori și aproximativ 12 asistenți medicali.Suntem cel mai mare ambulatoriu de diabet privat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și avem peste 7.500 de pacienți cu diabet cronici, cărora le asigurăm consultațiile și tratamentele de specialitate.

În sprijinul persoanelor cu diabet venim cu o echipă multidisciplinară de specialități, care asigură îngrijirea din toate punctele de vedere. Nu întâmplător, am reușit să deschidem o nouă Clinică ICD în orașul Fălticeni, în aceeași lună în care aniversăm cei 30 de ani de activitate. Putem spune că această nouă clinică ne confirmă experiența echipei ICD și ne ajută să venim mai repede în sprijinul pacienților din Fălticeni și zonele apropiate orașului. Mă bucur că fac parte dintr-o echipă solidă, formată din profesioniști care au același țel: creșterea calității vieții pacienților ce apelează la serviciile noastre medicale!”

Echipa Clinicii ICD