Sâmbătă, 7 August 2021 (13:24:21)

Numărul persoanelor aflate în carantină în județul Suceava a trecut de 3.000. Sâmbătă dimineață se aflau în carantină 3.113 persoane, dintre care 276 din ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital, erau 52 persoane, din care 4 din ultimele 24 de ore.

Sâmbătă au fost înregistrate în județ 5 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, din 896 de persoane testate, și o incidență de 0,05 la mie.

De vineri până sâmbătă dimineață în spitalele din județ au fost internate 7 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 4 persoane. În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt internați 10 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (forme medii), 11 pacienți sunt în zona tampon și 495 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 9 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 3 pacienți suspecți de infecție cu noul coronavirus. Unul dintre pacienții cu Covid este la Terapie Intensivă, ventilat neinvaziv.

La Siret sunt internați 4 pacienți suspecți de infectare.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 92 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 11 au câte un caz în evoluție, 7 au sub cinci cazuri în evoluție, 3 au sub zece cazuri în evoluție iar una are peste zece cazuri în evoluție.

Sâmbătă dimineață, în județ erau 63 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

La nivel național, de vineri până sâmbătă au fost efectuate 13.305 teste RT-PCR și 16.826 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 255 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV-2.

În intervalul 6-7 august, orele 10.00, au fost raportate 8 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Iași, Prahova, Vaslui și Vrancea. Dintre acestea, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, trei la categoria de vârstă 60-69 ani, două la categoria de vârstă 70-79 ani și două la categoria de vârstă peste 80 ani.

Din cele 8 decese înregistrate, șase sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar două ale unor pacienți care nu au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 545. Dintre acestea, 73 sunt internate la ATI.