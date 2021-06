Miercuri, 23 Iunie 2021 (11:15:57)

Centrele de vaccinare din municipiul Suceava și-ar putea reduce și mai mult programul de funcționare, și asta din cauză că numărul persoanelor care se prezintă pentru vaccinare este din ce în ce mai mic. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că săptămâna trecută a propus Direcției de Sănătate Publică reducerea programului de funcționare a centrelor comunitare, astfel: la cel de la Școala Gimnazială „Miron Costin” și cel de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” – câte un singur flux, de luni până vineri, de la 8.00 la 17.00, iar sâmbăta și duminica în funcție de programările pe platformă și de rapeluri. La centrul de la Universitatea „Ștefan cel Mare” – până pe 31 iulie, de luni până vineri, de la 8.00 la 14.00, iar centrul de la Iulius Mall ar rămâne cu program de luni până vineri 8.00-20.00 și sâmbăta și duminica, în funcție de programări și de rapel. Propunerea Primăriei este de a se păstra toate cele trei fluxuri pentru că se folosesc trei tipuri de vaccin: Pfizer, Moderna și Johnson&Johnson. Centrul drive-through din parcarea Shopping City Suceava, unde încă se vaccinează destul de multe persoane, ar rămâne singurul cu program 8.00-20.00 de luni până duminică. „Am avut discuții la DSP, nici ei nu au luat încă o decizie, cu câte centre mențin, cu câte fluxuri de vaccinare. E clar că este o problemă și trebuie luată o decizie la nivel național, după părerea mea. Stăm în așteptare cu această nouă propunere pe care am făcut-o”, a declarat Lungu. Acesta a arătat că o problemă importantă este și cea financiară, pentru că personalul din centre trebuie plătit, iar acum în centre cu cadre medicale pentru trei fluxuri vin atât de puțini oameni să se vaccineze încât pot fi acoperite de personalul necesar pentru un singur flux.

· „Sunt dezamăgit”

Primarul Lungu s-a declarat dezamăgit de interesul scăzut al sucevenilor pentru vaccinarea împotriva Covid-19 și a subliniat eforturile făcute de municipalitate pentru amenajarea centrelor de vaccinare și implicarea sa în mobilizarea oamenilor. „Sunt dezamăgit de această campanie de vaccinare vizavi de eforturile pe care le-a depus primăria și eu personal, apelurile pe care le-am făcut zi de zi la populație să se vaccineze”, a declarat primarul. Potrivit acestuia, pentru a fi eficiente, în centrele de vaccinare din municipiul Suceava ar fi trebuit să se administreze circa 5.000 de vaccinuri pe săptămână, așa cum era pe la începutul lunii mai, însă numărul de doze pe săptămână a scăzut la 1.200 sau chiar mai puțin. În săptămâna 14-20 iunie a.c., în centrele de vaccinare de pe raza municipiului Suceava s-au administrat 1.242 de doze de vaccin anticovid: la centrul de la școala „Miron Costin” – 200, Colegiul „Ștefan cel Mare” – 173, USV- 68, Iulius Mall – 420, Shopping City- 381. De la începutl campaniei de vaccinare, în oraș au fost administrate 59.778 de doze, din care 41.772 de vaccin Pfizer, 11.327 vaccin Moderna, 5.668 vaccin AstraZeneca și 1.051 vaccin Johnson&Johnson. Numărul persoanelor vaccinate este de 33.534, din care cu schema completă 26.244 de persoane.

Lungu a explicat că până acum calcula și procentul locuitorilor vaccinați scăzând cei 22.000 de copii din municipiul Suceava, însă odată cu începerea vaccinării copiilor peste 12 ani, nu are încă toate datele pentru o astfel de situație. Primarul și-a exprimat speranța că, pentru pregătirea începerii în bune condiții a viitorului an școlar, va crește interesul cadrelor didactice, al elevilor și părinților acestora pentru vaccinare. „Sperăm să fie bine până la urmă, dar deocamdată sunt dezamăgit pentru că nu a mers așa cum trebuie această campanie de vaccinare în orașul nostru, așa cum ne-am propus”, a afirmat Ion Lungu. În opinia sa, un rol în scăderea interesului sucevenilor pentru vaccinare îl are și incidența foarte scăzută, de doar

0,02 cazuri la mia de locuitori, a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2. „Probabil că această incidență foarte mică a descurajat oamenii să se vaccineze. Mulți spun că dacă tot a trecut pandemia asta, de ce să ne vaccinăm? Or lucrurile nu stau așa. Dacă ne uităm în plan extern și vedem ce se întâmplă în aceste zile la Moscova, în Londra vom vedea ce se întâmplă în toamnă”, a mai spus primarul Ion Lungu.