Miercuri, 23 Iunie 2021 (13:25:52)

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri că s-a intrat în linie dreaptă cu finalizarea proiectelor cu finanțare europeană aferente perioadei 2014-2020.

La proiectul cu cea mai mare valoare de finanțare, aproape 25 de milioane de euro - “Sistem integrat de transport public ecologic”, se lucrează la finalizarea clădirii autobazei, la finisaje, a fost demarată procedura pentru racordarea la gaz metan.

“În luna august vor fi începute lucrările pentru montare e-ticketing la dispeceratul din clădirea autobazei, după care va fi instalată aparatura în mijloacele de transport. În paralel vom finaliza de montat noile stații de transport. Singura problemă la acest proiect este cea legată de livrarea celor 15 autobuze care trebuie să fie furnizate de firma Solaris, din Polonia, pentru care nu avem un termen concret de livrare”, a precizat Ion Lungu.

Un alt proiect interesant, în jurul căruia s-au stârnit multe controverse, este cel de “Revitalizare spațiu public urban – Zona de agrement râu Suceava”, care va fi finalizat până la sfârșitul lunii septembrie a acestui an.

În continuarea acestuia, municipalitatea căută soluții tehnice și de finanțare pentru consolidarea malurilor râului.

“Centrul multifuncțional Ițcani- Clădire Primărie Ițcani va fi finalizat în acest an. Cinematograful este posibil să fie funcțional la începutul anului viitor. Firmele asociate au cerut prelungirea termenului de finalizare până în luna februarie 2022, motivând întârzierea lucrărilor cu condițiile specifice pandemiei COVID”, a spus primarul Sucevei.

Vestea bună pentru mulți părinți și copii - grădinițele din Burdujeni sat și din zona centrală a orașului vor fi finalizate în acest an.

Prima va fi inaugurată la începerea noului an școlar, iar a doua va fi dată în funcțiune până la sfârșitul anului calendaristic.

Modernizarea clădirilor de la Colegiul Tehnic Petru Mușat, care vor fi pregătite pentru învățământul dual, va fi de asemenea finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2021.

La Colegiul Tehnic Alimentar au demarat lucrările.

“La Colegiul Național Petru Rareș vom semna contractul pe fonduri europene, construire săli de clasă clădire gimnaziu la începutul lunii iulie.

Tot în acea perioadă va fi semnat contractul pentru echipamente electronice școli: tablete, laptopuri etc.

Singurul proiect la care nu este demarată licitația de execuție pentru exercițiul de finanțare 2014-2020 este cel legat de Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă pe POIM, unde municipalitatea suceveană are repartizată suma de aproximativ 20 de milioane de euro.

Depunem eforturi deosebite pentru finalizarea proiectelor aferente exercițiului de finanțare europeană 2014-2020 și pregătim proiecte pentru perioada de finanțare europeană 2021-2027”, a concluzionat edilul sucevean.