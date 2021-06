Miercuri, 9 Iunie 2021 (15:24:43)

Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au primit patru burse de performanță, în valoare de câte 600 de lei, și 398 de burse de merit, în valoare de câte 375 de lei. Asta înseamnă că, din totalul de 885 de elevi ai colegiului rădăuțean, 402 au fost recompensați pentru merite deosebite la învățătură. Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof. Adrian Puiu, mulțumește autorităților publice centrale, Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor Publice, autorităților locale: Primăriei Rădăuți (primarului Bogdan Loghin și viceprimarului Ciprian Ţarevici), consiliului de administrație al colegiului: Radu Munteanu, Consiliului Local din municipiul Rădăuți, reprezentat în consiliul de administrație al colegiului de consilierii Constantin Luchian, Marius Onica și Florin Preda, pentru fondul de burse alocat pentru anul în curs, și anume 365.000 de lei, cel mai mare fond de burse din istoria colegiului.

Pentru rezultatele obținute în semestrul I, și anume media generală de cel puțin 9,40, au primit burse în valoare de câte 375 de lei toți cei 23 de elevi ai clasei a V-a, 90 de elevi din clasele a IX-a (cei mai mulți elevi din clasa a IX-a C - 23), 93 de elevi din clasele a X-a (cei mai mulți elevi din clasa a X-a C - 21), 80 de elevi din clasele a XI-a (cei mai mulți elevi din clasa a XI-a G - 24) și 112 elevi din casele a XII-a (cei mai mulți elevi din clasa a XII-a C - 23).

Directorul Adrian Puiu le mulțumește și le transmite felicitări și colegilor care lucrează la compartimentul financiar-contabil, contabil-șef Camelia Spinu, administrator patrimoniu Cristina Cotlet, precum și secretarelor Georgeta Maga și Carmen Buzilă, care au întocmit în termen util documentația de obținere a sumelor din buget alocate capitolului „burse școlare”, precum și situațiile cu elevii beneficiari ai burselor. „Este încă o dovadă a faptului că la Colegiul Național <Eudoxiu Hurmuzachi> Rădăuți rezultatele muncii și studiului elevilor și cadrelor didactice, concretizate în performanță și excelență în educație, sunt apreciate, valorizate și recompensate, iar investiția în tineri este unul dintre principalele obiective strategice ale colegiului”, a completat directorul de la „Eudoxiu Hurmuzachi”.