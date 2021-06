Luni, 7 Iunie 2021 (13:13:16)

În cadrul unui eveniment muzical de elită, desfășurat duminică seara în sala Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”, au fost prezentați laureații celei de a VII-a ediții a Concursului pentru pian complementar „Tinere Talente”, organizată în mediul online în primăvara acestui an de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava.

Deschisă copiilor între 5 și 19 ani din toată țara, competiția s-a desfășurat pe trei secțiuni, respectiv secțiunea A– pentru elevii de la școlile și liceele de specialitate, secțiunea B– pentru copiii și elevii de la grădinițe, școli sau licee, care învață tainele pianului în sistem privat și secțiunea C– interpretarea la 4, 6 și 8 mâini.

Marele Premiu „Tinere Talente”, ediția a VII-a, 2021, a revenit elevului Sebastian Alexandru Erhan, din clasa a XII-a a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, având ca îndrumător pe profesorul Adriana Iftimiu.

Premiul I și Premiul Special „AROND” au fost acordate elevei Nicole Beatrice Popliuc, din clasa a X-a, Asociația Artwork Atelier Iași, îndrumător fiindu-i profesorul Ramona Tumurug.

Premiul I și Premiul Special al „Casei de Cultură a Studenților” au fost atribuite elevei Carmina Elena Vidrașcu, din clasa a XI-a a Asociației Artwork Atelier Iași, având ca îndrumător același profesor Ramona Tumurug.

Premiul I și Premiul Special „Fly Music” a revenit elevului Cosmin Curic, din clasa a VI-a a Școlii Gimnaziale Bosanci, îndrumător fiind profesor Iosif Pamparău.

Premiul I și Premiul Special „Monitorul de Suceava” a fost oferit elevei Ecaterina Maria Cucu, din clasa I-a a Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu” Iași, având ca îndrumător profesorul Ramona Tumurug.

Evenimentul organizat duminică seara prin generozitatea coordonatorului de proiect, profesorul Valentin Ianoș, a adus în fața audienței primii trei dintre premianți.

· Recitalele de pian și vioară prezentate în cadrul serii muzicale au încântat audiența

Recitalul a fost deschis cu un moment special realizat la 4 mâini la pian de duetul format din Beatrice Popliuc și Carmina Vidrașcu. Aceste două tinere au reușit cu succes, încă de acum 5 ani, să uimească și să impresioneze audiența și juriile unor concursuri naționale și internaționale, prin interpretare, virtuozitate și diversitate. Duetul a participat la Concursul Internațional „Suzanna Szorenyi”, la Bucuresti, unde au luat locul 1. Tot premiul 1 au luat la Concursul Internațional „Grand Prize Virtuoso“, fiind invitate să cânte la Mozarteum în Salzburg, la Royal Albert Hall în Londra, precum și la concursul „Feurich International Competition” de la Viena. Duminică seara ele au interpretat Habanera, variațiuni de Vyaceslav Gryaznov, pe celebra temă din opera „Carmen” de Georges Bizet, Waltz, o lucrare cu puternice sonorități rusești de Valeri Gavrilin, o lucrare inedită intitulată Fiestravaganza de Shaun Choo și The Scarlet Cape de Ralph Federer, piesa din deschiderea acestei frumoase povești.

Profesorul Ramona Tumurug a mărturisit legat de aceste performanțe:

„Acest duet este copilul meu de suflet, este proiectul în care toate trei, cu susținerea părinților, am muncit, am depus efort, studiu, plăcere, am obținut satisfacții și am clădit speranțe.”

Carmina Elena Vidrașcu are 17 ani și este elevă în clasa a XI-a a Colegiului Național din Iași, fiind laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale. Ea a interpretat duminică seara Preludiu si Fuga nr. 3 în Do diez Major de Johann Sebastian Bach, Joujoux pour madame de Mihail Jora și Studiu op.10, nr.4 de Frederic Chopin.

A urmat în recital Beatrice Nicole Popliuc, elevă în clasa a X-a la Colegiului Național din Iași, ea studiind, la fel ca și colega ei, de 10 ani pianul la clasa profesor Ramona Tumurug. Este la rândul ei câștigătoare a numeroase premii și trofee în țară și străinătate, în recitalul ei interpretând Studiul op. 111, nr. 6 (Toccata) de Camille Saint-Saens, Preludiu și Giga din Partita nr.1 în Si bemol Major de Johann Sebastian Bach, precum și Rondo a capriccio de Radu Paladi.

Deținător al Marelui Premiu „Tinere Talente”, Alexandru Sebastian Erhan este absolvent al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, promoția 2021, un tânăr sensibil și înzestrat, al cărui talent muzical i-a impresionat pe toți.

Modelul său uman și spiritual este George Enescu, personalitate a artei sonore ce a înscris muzica românească în muzica universală.

În acest moment se poate afirma că Alexandru s-a înscris pe calea măiestriei muzicale și cu siguranță va deveni ceea ce-și dorește. El excelează la vioară, ca instrument principal studiat din clasa I cu profesorul Cristina Ungureanu și excelează deopotrivă și la pian, pe care-l studiază ca instrument secundar din clasa a V-a, cu profesorul Adriana Iftimiu.În plus, Alexandru Erhan a dat prilejul audienței de a asculta una din compozițiile sale. A interpretat în cadrul recitalului său Nocturna nr. 3 „Vis de iubire” de Franz Liszt, „Zborul cărăbușului” de Korsakov – Rahmaninov și Partea a IV-adinSuita Spaniolă de Iisac Albeniz. În același timp el a pregătit și un recital la vioară, în cadrul căruia a interpretat Gavotte en Rondeau din Partita nr. 3 pentru vioară în mi major de J.S.Bach și Capriciul nr. 16de Paganini, alături de surpriza serii, compoziția semnată de el.