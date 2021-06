Luni, 7 Iunie 2021 (15:23:36)

Mai mulți elevi merituoși din promoția 2021, care au făcut performanță la Colegiul Național „Petru Rareș” (CNPR) Suceava, elevi care fac parte dintr-o generație greu încercată de condițiile pandemice în care trebuie să-și finalizeze cursurile liceale, au fost recompensați recent, în cadrul cursului festiv (pe 4 iunie) cu diplome de onoare, diplome de excelență și multe aprecieri din partea profesorilor, colegilor, părinților. Este vorba de o generație numeroasă, incluzând 9 clase și 256 de elevi.

Șefa de promoție de la CNPR Suceava 2021 este Eliza Dumistrăcel, care a precizat că este mândră să fie „vocea unei generații puternice, vocea unei promoții care a înfruntat timpul pandemic și care s-a bucurat de reușite, de împliniri, de țeluri atinse sub incidența luminii de la CNPR, vocea care mulțumește părinților, prietenilor, celor dragi, fără de care nu am fi avut șansa să cunoaștem drumul succesului. Așadar, mulțumim pentru încredere, pentru încurajări, pentru susținere, pentru bucuria de a fi împreună. Mulțumim într-o voce unanimă distinșilor profesori de la CNPR, profesori care ne-au deschis un drum, ne-au arătat o cale și, împreună, am pornit într-o aventură, uneori labirintică, din care am ieșit învingători. Discursul meu este sinonim cu povestea mea la CNPR”.

Eliza a primit Diploma de șef de promoție, tânăra încheind cei patru ani de liceu cu media generală 9,99 la o specializare foarte solicitantă, matematică-informatică bilingv română-germană, specializare ce a dat și cinci premianți cu media 10.

· Opt ani la CNPR au fost o poveste

Povestea Elizei Dumistrăcel a început acum opt ani, când era „o fetiță de clasa a V-a ajunsă într-o școală care i-a fost descrisă ca un spațiu teribil de primitor”, dar, pentru ea, necunoscut. În acest necunoscut, a povestit tânăra, „am avut bucuria să fiu primită cu căldură de profesori dăruiți, înzestrați cu har de pedagog, care m-au încurajat să vorbesc liber și m-au ajutat să înțeleg lumea, m-au ghidat ca să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu, mi-au sădit dorința de a cunoaște. Cu acest prilej, doresc să le mulțumesc și lor, profesorilor din gimnaziu.

Opt ani la CNPR au fost o poveste, care, deși speram să fie fără sfârșit, se încheie astăzi. Pe parcursul acestei povești am înfruntat mai multe probe, probe pe care fiecare dintre noi le-am cunoscut. Am fost rebeli, și ne place să credem că rămânem așa. Am fost și suntem spirite libere. Am iubit onestitatea și am promovat-o. Am legat prietenii puternice, atât cu colegii, cât și cu profesorii, alături de care am petrecut momente de neuitat. În acești ani m-am descoperit pe mine, așa cum și voi v-ați descoperit pe voi. Am învățat să fac parte dintr-o echipă și, cel mai important, am creat o familie care astăzi se bucură și vibrează la aceleași emoții”.

· Sinceritatea și integritatea

Elevii de la CNPR nu au evoluat doar pe plan profesional, spune șefa de promoție, vorbind în numele unei generații, „ci am crescut pe plan personal, datorită educației de calitate pe care am primit-o, descoperindu-mi slăbiciunile, dar mai ales forța de a merge mai departe cu capul sus. Participarea la activitățile organizate de colegiul nostru, la proiectele naționale și internaționale, activitatea în clubul de teatru și în clubul de educație juridică mi-a oferit șansa de a descoperi și promova adevăratele valori umane. Două dintre valorile pe care le apreciez sunt sinceritatea și integritatea. În fiecare zi mă ghidez după acestea și încerc să fac lumea un loc mai bun, să aduc un zâmbet pe fețele tuturor. Acesta este și unul dintre motivele pentru care am ales să îmi continui studiile în domeniul juridic”.

· Perseverență. Performanță

Eliza Dumistrăcel a mai spus la cursul festiv că pe parcursul celor 19 ani a învățat „că trebuie să fim noi înșine la potențial maxim, să ne trăim viața cu toate suișurile și coborâșurile, să fim fericiți și să nu lăsăm pe nimeni și nimic să ne stea în calea planurilor noastre, să ne știrbească valorile în care credem”.

Printre elevii premiați de conducerea Colegiului Național „Petru Rareș” se numără și Andrei Coca, care a finalizat studiile la secția matematică-informatică bilingv română-engleză, elev care a primit Diploma de onoare a colegiului, diplomă care i s-a acordat pentru că pe parcursul tuturor anilor de studiu s-a remarcat prin spirit altruist, creator, gândire pozitivă, perseverenţă, deschidere spre nou, umor şi consideraţie faţă de cei din jur, prezenţă şi activitate în viaţa şcolii, un exemplu pentru colegii săi.

Și elevul George Găitan, promoția 2021, a primit Diploma de Excelență Academică a colegiului, pentru rezultate deosebite în domeniul biologiei, el fiind medaliat cu argint la Olimpiada Europeană de Științe (EUSO 2019).

· „Generația 2021 va reuși, prin valorizarea a ceea ce Colegiul <Petru Rareș> a sădit în mintea și sufletul fiecărui elev”

Prof. Anca Greculeac, directorul adjunct al Colegiului Național „Petru Rareș” (CNPR) Suceava, a spus că merită evidențiată „puterea generației 2021 care a trebuit să înfrunte și să depășească ceea ce realitatea a zdruncinat din temelii – interacțiunea umană directă -, experiența de a învăța împreună, bucuria reușitei împărtășite și a trebuit să învețe să facă lucrurile altfel... Finalizarea cursurilor în condiții pandemice, luarea de decizii în ceea ce privește viitorul profesional și pregătirea examenelor de maturitate sau a celor de admitere în facultăți nu au fost lucruri facile și tocmai de aceea ele sunt de apreciat. Iar acum, la final de ciclu liceal, elevii trebuie să-și adune energia și să pășească în viață cu fruntea sus. Profesorii și directorii liceului au toată încrederea că generația 2021 va reuși, prin valorizarea a ceea ce Colegiul <Petru Rareș> a sădit în mintea și sufletul fiecărui elev”.