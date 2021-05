Luni, 10 Mai 2021 (09:43:24)

Asociația Teona Ariana Suceava organizează o serie de tabere pentru copii cu dizabilități, prima dintre acestea fiind organizată în perioada 10 – 14 mai, la Vama, și este dedicată copiilor cu autism și sindrom Down. 12 copilași și părinții acestora se vor bucura de câteva zile de „Respiro”. Așa se numește și tabăra.

Acest proiect lăudabil se desfășoară în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava și cu mai multe ONG-uri și oameni cu suflet mare care înțeleg cât de mult contează pentru un copil cu dizabilități „o astfel de ieșire”, dar și pentru părinții lor, și vor să dea o șansă la normalitate acestor copii.

„Tot acest demers este susținut de o echipă de voluntari și terapeuți inimoși, cărora le mulțumim din toată inima, pregătiți să se ocupe de programul zilnic al copiilor, să îi ajute să descopere pentru câteva zile o altfel de copilărie, fără probleme și griji. În același timp, vrem să-i separăm pe copii de părinți, pe parcursul taberei, preț de câteva ore, pentru ca și părinții să beneficieze de <Respiro>, în timp ce copiii lor participă la activități sub îndrumarea specialiștilor”, au spus inițiatorii taberei, reprezentanții Asociației Teona Ariana Suceava, care își doresc să organizeze lunar astfel de tabere, de care să beneficieze, pe rând, cei peste 800 de copii cu dizabilități din județ.

· Transformați visele în realitate! Ajutați! Implicați-vă!

Pentru aceste activități educative atât de utile copiilor bolnavi, inițiatorii proiectului au nevoie și pe viitor de implicarea financiară a noastră, a tuturor, pentru ca visele să devină realitate. „Orbul nu a văzut niciodată chipul mamei sale, dar se bucură în fiecare zi de vocea acesteia, mutul i-ar striga clipă de clipă cât o iubește, însă îmbrățișările lui valorează mai mult decât o mie de cuvinte, surdul și-ar fi alinat nopțile cu cântecul ei de leagăn, dar se bucură că pot alerga împreună prin pădure când timpul le permite, cel imobilizat și-ar dori să facă măcar doi pași la brațul părintelui, dar se bucură că are un umăr pe care să își verse amarul, copilul cu sindrom Down și-ar fi dorit un chip angelic ca al mamei, dar se bucură de toată atenția pe care o primește de la părinți, autistul și-ar fi dorit multe, dar se mulțumește să fie înțeles. Tu, cel care le ai pe toate astea, fii recunoscător Cerului! <Adoptă> un copil special pentru o zi sau o săptămână, prin donația ta, și fă parte din povestea noastră. Nu stă în puterea noastră să le dăruim ceea ce le lipsește cu adevărat, însă le putem dărui zile de normalitate, alături de copii ca ei, în tabăra organizată, pentru început, pentru copii cu autism și sindrom Down, la Vama, în perioada 10-14 mai 2021”, cu acest îndemn a reușit Asociația Teona Ariana Suceava să organizeze prima tabără pentru copii cu dizabilități, urmând și altele, tot cu ajutorul oamenilor care înțeleg și acționează. Nu compătimesc, ci ajută. În tabără vor face voluntariat medici, terapeuți, asistenți sociali etc., oameni dedicați, oameni care oferă din timpul și priceperea lor unor persoane vulnerabile, care au atâta nevoie de „Respiro”. Puteți să faceți în continuare donații către Asociația Teona Ariana Suceava, pentru ca și alți copii cu dizabilități să beneficieze de tabere și de terapii cu specialiști în domeniu: cont în lei: RO57 BACX 0000 0021 0940 3001; cont în euro: RO30 BACX 0000 0021 0940 3002, deschise la UNICREDIT BANK Suceava. Pentru informații suplimentare: telefon +40 754 510 167 și e-mail ata.suceava@gmail.com.

· Asociația Teona Ariana Suceava, misiune dincolo de timp

Înființarea Asociației Teona Ariana Suceava este o continuare a activităților umanitare realizate de Teona Ariana, o fată excepțională, un voluntar-exemplu, o adolescentă care nu mai este cu noi din anul 2012. „O simțim alături cu fiecare caz rezolvat, atunci când dăruim speranță, zâmbet, bucurie, ajutor și șansa la o viața mai bună. Exact așa ar fi făcut și ea. Dăruia din toată inima și cu toată bucuria unui suflet pur”, spun cei care au cunoscut-o, au iubit-o și o iubesc în continuare pe Teona Ariana. Încă din 1998, în parteneriat cu diferite ONG-uri sau pe cont propriu, fondatorii Asociației Teona Ariana au ajutat copii, tineri, vârstnici, familii nevoiașe. Au asigurat suport material și emoțional pentru copiii din casele de copii, pentru copii cu boli grave, pentru copii și tineri cu dizabilități, pentru bătrâni singuri fără resurse, pentru familii disperate, de cele mai multe ori din umbră..., fără să-i știe nimeni. Acum vor să continue aceste activități în cadrul Asociației Teona Ariana Suceava și își propun să dezvolte programe pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice sau asociate, astfel încât acești copii să își valorifice potențialul și să se integreze în societate. O șansă la normalitate. Asta se dorește. Și la cât de motivați sunt reprezentanții Asociației Teona Ariana Suceava, cu siguranță vor reuși să facă mulți copii fericiți.