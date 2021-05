Reacții

Intenția de ridicare a unei clinici oftalmologice pe un teren privat, amplasat în zona centrală a municipiului Suceava, a trezit o serie de critici la adresa deținătorilor proiectului. Și asta după ce viceprimarul Teodora Munteanu a prezentat proiectul pe pagina sa de Facebook și i-a invitat pe suceveni să-și exprime părerile privitoare la amplasarea noii clinici în apropierea intrării în Parcul Șipote. Deținătorii proiectului cred însă că modul de exprimare al edilului sucevean e posibil să fi trezit suspiciuni asupra legalității acestui proiect demarat pe terenul proprietate privată care nu face parte din parc și a indus în eroare opinia publică prin documentare netemeinică asupra condițiilor de execuție. Proprietarii spun că din cauza amânării construcției în anii trecuți și a greșelilor făcute de autorități privind statutul terenului, oamenii au ajuns să creadă că au de a face cu o șmecherie, chiar și atunci când totul este legal.

Într-o postare făcută pe data de 19 aprilie, viceprimarul Teodora Munteanu scria:

”Vă invit, stimați suceveni, să vă exprimați opiniile dumneavoastră privind prezența unei Clinici multidisciplinare în proximitatea accesului principal existent spre Parcul Șipote. Terenul este proprietate privată și are istoria lui. Astăzi este spațiu verde de cel puțin 40 de ani. În vecinătatea imediată se va realiza una dintre cele mai importante investiții ale municipiului: PARCUL ȘIPOTE.”

Medicul Liviu Trifina, reprezentantul legal al societății care deține terenul și este beneficiară a proiectului, ne-a relatat faptul că această postare induce în eroare în legătură cu posibilitatea apartenenței parcelei respective la parc și faptul că lumea poate crede că timp de 40 de ani a fost spațiu verde al primăriei și deodată a devenit al cuiva.

”Trebuie clarificat de la început faptul că acea parcelă nu face parte din zona Parcului Șipote și aparține societății noastre din anul 2014, când a fost achiziționată de la o societate comercială. Ea nu a fost îngrădită în această perioadă, dar asta nu înseamnă că a reprezentat spațiu verde al primăriei. Nu e vorba despre vreo tranzacție făcută peste noapte între primărie și firmă, iar primăria nu a anunțat concret statutul parcelei cu pricina. De o combinație cu primăria nu ne poate acuza nimeni, mai ales că suntem în discuții contradictorii cu această instituție. Noi i-am invitat la dialog pe toți cei care au argumente valide, iar mulți dintre ei au exprimat nemulțumiri legate de lipsa de comunicare a primăriei”, a declarat medicul sucevean.

Legat de postarea viceprimarului Teodora Munteanu, el a continuat: ”Toate căile de informare pentru o publicare a datelor de urbanism sunt specificate. Practic tot ce s-a dezvoltat pe grupurile din Suceava a pornit de la postarea respectivă. Se poate susține în continuare că intenția a fost de informare. Eu nu susțin că e vorba de rea-voință, dar trebuie să fim fiecare conștienți de consecințele faptelor noastre. Este foarte sănătoasă o dezbatere pe tema asta și pentru noi, și pentru ceilalți. Nu ne ajută la nimic dacă se întâmplă o astfel de revoltă în momentul în care am ajunge să demarăm lucrările. E de preferat să fie clarificat totul din start.”

Un teren proprietate privată, trecut eronat în Domeniul Privat al Primăriei Suceava

Detaliile legate de proprietate și de problemele întâmpinate cu primăria ni le povestește tot medicul Liviu Trifina: ”Terenul respectiv este proprietatea noastră din anul 2014 și am vrut atunci să organizăm acolo partea de bloc operator. Nu am abandonat ideea acelui proiect, mai târziu realizând că lipsa spațiului suficient și accesul persoanelor cu dizabilități în spațiul actual impuneau construirea unei clinici moderne. În 2019 am solicitat certificat de urbanism la Primăria Suceava pentru acea parcelă de teren, cu scopul de a demara construcția. Cu surprindere am aflat atunci că parcela nu poate fi construibilă din cauza reglementărilor PUZ (Plan de Urbanism Zonal), reglementări care stabiliseră că toată zona devenise domeniu privat al primăriei - spațiu verde. Pentru noi a fost un șoc, pentru că atunci când cumpărasem parcela exista un certificat de urbanism de P+6 pentru aceasta. Cercetând de unde vine discrepanța, am constatat că cineva marcase întreaga zonă ca fiind domeniu privat al primăriei, zonă care cuprindea spațiul nostru și curțile proprietarilor din spatele nostru până în aleea de acces spre Parcul Șipote. Văzând greșeala evidentă, am solicitat asistență juridică și am depus documentația la primărie. Alternativele erau fie un proces pe civil, după ce cei de la primărie substituiseră o proprietate privată și îi schimbaseră destinația, faptul fiind considerat atentat la proprietate, fie pe cale administrativă, prin remedierea greșelii înregistrate. Pe cale judecătorească primăria ar fi ajuns să aibă PUZ-ul suspendat, iar pentru toată perioada în care ne-au obturat utilizarea trebuia să primim despăgubiri.

Primul proprietar al acestui teren a fost o persoană fizică, care a vândut terenul unei societăți comerciale, de la care l-am cumpărat noi la rândul nostru. În urma greșelii făcute de reprezentanții primăriei, în acest PUZ realizat undeva prin 2003-2004, proprietatea noastră împreună cu toate celelalte de după noi, casele și curțile proprietarilor au dispărut, devenind un imens spațiu verde. Această reglementare greșită făcută pentru această zonă înclin să cred că nu a fost făcută cu intenție. Practic aceste terenuri, între care se regăsește și al nostru, nu au avut niciodată legătură cu parcul.”

Problema generată de reglementarea parcelei s-a prelungit de-a lungul anului trecut

Spre finalul lui 2019 s-a depus documentația la primărie, aceasta urmând a fi dezbătută și aprobată. Medicul Liviu Trifina relatează ce s-a petrecut în următorul an: ”A venit pandemia, iar pentru noi era o presiune, având deja depus un proiect de finanțare. În luna aprilie 2020 a fost o singură ședință de Consiliu Local în care s-a aprobat corectarea destinației din PUZ-ul în care devenise domeniul privat al primăriei, în domeniul privat, zonă mixtă, cum trebuia să fie zona dinainte. Imediat după asta am redepus documentația pentru eliberarea certificatului de urbanism. Pentru eliberarea acestuia, ședințe de comisie tehnică pentru obținerea avizului de oportunitate și ulterior PUZ nu au mai fost până prin noiembrie, fiind și perioada alegerilor.

În luna noiembrie a fost ședința Comisiei de Urbanism în care s-a amânat decizia, motivat fiind de faptul că nu avem suficiente locuri de parcare. În afara celor 4 locuri de parcare care nu prea sunt utile, fiind folosite în cazuri de urgențe sau de persoanele cu dizabilități, parcarea subterană din centru se află la 15 metri de clinică, iar locuri libere sunt în permanență aici.”

Obligați la mărirea numărului de locuri de parcare și redepunerea documentației

Ședințe au fost puține apoi, acum circa o lună aprobându-se revenirea în ședință doar pentru consultarea comisiei tehnice, fiind solicitată redepunerea documentației, din nou publicare și toate celelalte.

”S-a redepus documentația, s-au dublat locurile de parcare, deși această problemă nu se reglementează la nivelul avizului de oportunitate, ci la cel de PUZ. Conform obiectului de activitate există reglementat numărul de locuri de parcare și s-ar fi încadrat și la cele 4 locuri, cele 9 locuri propuse la acest moment devenind în realitate locuri de parcare publică gratuită. Specificul activității clinicii de oftalmologie reliefează faptul că pacienții nu pot veni cu mașina, celor mai mulți dintre aceștia trebuind să li se practice dilatarea pupilei în cadrul unui examen oftalmologic complet, lăsând la o parte pacienții cu intervenții chirurgicale, care inevitabil nu vor putea urca la volan”, a declarat Liviu Trifina.

Plângeri online față de regimul de proprietate și distrugerea unor copaci

Amprenta la sol a clădirii clinicii este de aproximativ 280 de metri pătrați, având o construcție în consolă peste zona parcării spre stradă. Gradul de ocupare a terenului existent este de 60%, iar în momentul în care s-a făcut ridicarea topo s-a constatat că vor fi afectați 7 arbori, din care 4 se află în deperisaj complet, 3 dintre aceștia fiind marcați pentru tăiere.

”Cele mai multe plângeri lansate în mediul online sunt discuții purtate despre regimul de proprietate al parcelei respective, lumea asimilând-o ca fiind o parcelă publică și nu o parcelă de curți-construcții și terenuri aferente locuințelor. Toată prezentarea din mediul online pornește de la faptul că se distrug 20 de copaci dintr-un parc, în realitate din cei 7, 4 fiind pentru tăiere în viitorul apropiat.

S-a ajuns astfel la o dezbatere eronată despre măcelul asupra arborilor, în realitate însă, în afară de cei marcați pentru tăiere, fiind solicitată relocarea celor viabili pe parcela învecinată. În afară de aceasta se vor planta minimum 26 de arbori în zonă, planul PUZ obligând acest lucru când vorbim de locurile de parcare”, a declarat același inițiator al proiectului.

Cele mai importante clinici oftalmologice, amplasate în centrele orașelor

Studiind un Top 10 Clinici Oftalmologice din România, când este vorba despre amplasarea lor, ele sunt în zona centrală a orașelor. Și asta având în vedere faptul că se adresează pacienților vârstnici, cu o medie a intervențiilor chirurgicale de peste 75 de ani, unii cu dizabilități. Aceste clinici trebuie să aibă un anumit standard pentru orice clădire de tip medical, cu lifturi de pacienți și personal separate, o casă a scării cu opțiune de evacuare și aviz ISU, care împreună ocupă o treime din amprenta la sol a clădirii.

Concluzii și pașii următori

Oamenii contestă partea de legalitate, iar primăria nu a comunicat eroarea petrecută. Au fost și reproșuri asupra faptului că de ce parcela nu a fost îngrădită, dar aceleași demersuri care se fac pentru autorizarea clădirii trebuie făcute și în cazul ridicării unui gard de împrejmuire, ceea ce ar prelungi inutil lucrurile. În același timp se constată că soluția propusă nu va genera probleme de circulație, pentru că nu generează trafic. Alte nemulțumiri au vizat afectarea valorii istorice a Sucevei, însă datorită plasamentului între blocul turn și blocul C1, amplasat peste bulevard, clădirea noii clinici este invizibilă de pe esplanada Casei de Cultură, deschiderea spre cetate și statuia lui Ștefan cel Mare fiind complet neafectată.

Medicul Liviu Trifina a declarat spre finalul discuției noastre: ”Toată lumea se cramponează de faptul că acolo este intrarea în Parcul Șipote. Prin documentația existentă se poate lesne verifica faptul că parcela nu a aparținut niciodată domeniului public, fiind trimise și fotografii istorice în care se vedea faptul că nu aparținea parcului, pe acest teren fiind cândva o autogară sau garaj auto.

În momentul de față urmează să parcurgem etapele legale, urmează să intrăm în prima ședință a Comisiei Tehnice cu dezbaterea proiectului, asta fiind prima fază înainte de eliberarea PUZ-ului. În ședința anterioară, când s-a mers doar în consultare, nu s-a identificat nici o problemă referitoare la proiectul în sine. Acum vor trebui verificate plângerile depuse de populație, pentru a se studia dacă există sesizări obiective în acest sens, după care, dacă se obține avizul, se trece la elaborarea PUZ-ului, urmând etapele de autorizare a construcției și dezvoltare a proiectului.”