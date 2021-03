Sâmbătă, 13 Martie 2021 (15:08:00)

Un echipaj de poliție de la Câmpulung Moldovenesc, care efectua vineri seară cercetări în cazul de presupusă agresiune sexuală reclamat de o minoră de la Moldovița, a depistat în trafic un pădurar care era sub influența alcoolului. În jurul orei 22.00, echipajul a oprit pentru control un autoturism marca Mitsubishi. Bărbatul de la volan, figură cunoscută la Moldovița, a putut fi testat cu greu, încercând să se eschiveze. Florin Ștefan Hîrjău, în vârstă de 38 de ani, localnic, a suflat până la urmă corect în etilotest, rezultând concentrația de 0,85 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost recoltate două probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. În mod normal, concentrația de alcool în sânge se va cifra în jurul valorii de 1,5 la mie. În cauză a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.