Au mai rămas câteva zile pentru înscrierea la proiectul editorial inedit „(re) Conectat cu Hristos, în pandemie”, termenul limită fiind 15 februarie. Este vorba de publicarea unui volum de eseuri cu „lecțiile” învățate de elevi și profesori în pandemie. Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Sectorul Teologic-Educațional și Departamentul Editorial și de Tipografie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, propun elevilor și profesorilor un proiect editorial inedit, „(re) Conectat cu Hristos, în pandemie”. Este vorba de publicarea unui volum de eseuri cu „lecțiile” învățate în pandemie, „lecțiile” învățate în ultimul an. După cum a explicat prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru Religie - IȘJ Suceava, volumul va fi de tip eseistic și va cuprinde texte redactate de copii (eseu narativ sau descriptiv, spre exemplu), mărturisiri eseistice ale tinerilor (argumentative și/sau persuasive, de pildă) și împărtășiri profesionale și/sau personale ale profesorilor (”sigur că ar fi ideal ca acesta să valorifice experiența metodică și valențele de experimentare și de creștere ale învățării online, dar puteți opta pentru un eseu liber, informal, din care cititorii să poată lua lecția pandemiei, pe care ați parcurs-o”.

Lucrările vor respecta următoarele condiţii de redactare: 1-3 pagini, format A4, font 12 Times New Roman, la 1,5 rânduri, aliniat Justify, cu margini egale 2 cm. Titlul se va înscrie centrat, font 12 Times New Roman Bold. Numele autorului şi numele unităţii de învăţământ/organizaţiei se vor înscrie la două rânduri de titlul lucrării, cu font 12 Times New Roman Italic, aliniat dreapta.

Lucrările vor fi tehnoredactate, în mod obligatoriu, cu diacritice. Dacă este cazul, bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care nu îndeplinesc aceste condiții. Volumul de eseuri va fi coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Sectorul Teologic-Educațional și Departamentul Editorial și de Tipografie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. Puteți trimite materialele pe adresa ceredeev.daniela@isj.sv.edu.ro, până pe 15.02.2021. Detalii și link de înregistrare: https://forms.gle/MAGNC4VVRAeCES848. Date de contacttel. 0744606950, prof. Daniela Ceredeev, IȘJ Suceava

