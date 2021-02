Vineri, 5 Februarie 2021 (14:01:01)

Patruzeci de jucători din cadrul Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului, componenți ai echipelor de U19, U18, U17 și U16, antrenați de Andrei Varvaroi și Florin Nistor, vor beneficia și în acest an de sprijin financiar prin proiectul „Rugby pentru toți copiii”.

Lansat în toamna lui 2017, proiectul „Rugby pentru toți copiii” este un mecanism anual și complex ce permite copiilor și tinerilor talentați să ducă mai departe tradiția în rugby a orașului Gura Humorului, în timp ce își dezvoltă propriile abilități la cel mai înalt nivel.

Scopul principal al proiectului este cel de a oferi o șansă egală tinerilor care provin din medii dezavantajate de a învăța, a crește și a se dezvolta.

Proiectul este implementat de Fundația Te Aud România, se desfășoară în parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului și îi are ca sponsori principali pe DHL Express Romania și Banca Comercială Română. În prezent, programul susține patruzeci de tineri, dintre care paisprezece își vor da la vară examenul de bacalaureat.

· Pe drumul cel bun

Fiecare tânăr participant din cadrul programului beneficiază de susținere financiară prin finanțarea în proporție de 100% din partea celor doi sponsori principali a taxelor de cazare și masă în cadrul Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, dar și de integrarea următoarelor aspecte în evoluția lor ca indivizi: dezvoltare personală, consiliere individuală și de grup, suport educațional, incluziune socială, dezvoltarea unor abilități de viață independentă și mentorat din partea unor persoane de succes la nivel național.

„Din 2017, de când am lansat această oportunitate, și până în prezent, atât programul în sine, ca organizație, cât și tinerii din cadrul său, ne-am dezvoltat și progresat la unison. În momentul de față, îmi place să cred că este unul dintre cele mai complexe proiecte de educație non-formală din regiune, pentru că vizează diverse arii de dezvoltare ale tinerilor. Ultimul an a fost un an greu pentru acești tineri, un an în care ne-am mutat multe din activități în online, iar lipsa interacțiunii s-a observat în dezvoltarea lor. O parte dintre ei își vor susține examenul de bacalaureat, ceea ce ne face să avem și noi emoții, oricât de ciudat ar părea. Însă cea mai bună veste a venit din partea sponsorilor, care și-au anunțat, la începutul anului, susținerea continuă a programului. Acest fapt ne încurajează și ne îndreptățește să credem că suntem pe drumul cel bun”, ne-a spus Gabriela Popescu, președintele Fundației Te Aud România.

· „Este incredibil să vezi rezultatele de peste ani, performanța și evoluția tinerilor”

Banca Comerciala Română și DHL Express România susțin proiectul încă de la începuturi, din septembrie 2017. Acestora li s-au mai alăturat în timp și alți sponsori care și-au dorit să susțină comunitatea rugbystică humoreană.

„Ne bucurăm că putem sprijini un program de mentorat care le oferă tinerilor oportunitatea de a învăța de la profesioniști cu experiență, astfel încât să-și dezvolte propriile abilități la cel mai înalt nivel. Cel mai important capital de care poți beneficia în viață este capitalul de încredere. Mă bucur că putem face această investiție în tinerii din cadrul Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR și mentor pentru unul dintre tinerii din program.

Începând cu 1 iulie 2020, conducerea DHL Express Romania a fost schimbată, fostul director, Daniel Kearvell, fiind avansat în cadrul DHL Europe. „Sunt foarte bucuroasă că DHL Express Romania continuă susținerea și implicarea în cadrul proiectului Rugby pentru toți, pentru al patrulea an consecutiv. Echipa mea este dedicată să susțină în continuare acest proiect de succes. Este incredibil să vezi rezultatele de peste ani, performanța și evoluția tinerilor, nu doar în rugby cât și cea școlară, personală și individuală. Totodată, am văzut cum o parte dintre tineri au făcut pasul de la juniori la echipa de seniori, unul dintre ei fiind chiar convocat în lotul lărgit al naționalei. Susținerea financiară și programul de mentorat fac o diferență enormă pentru ei. Noi vom continua să le fim parteneri, oferindu-le sprijinul nostru. DHL este un fervent susținător al rugbyului la nivel global și ne bucurăm să putem susține și comunitatea de rugby locală de la Gura Humorului”, susține Agnieszka Blas, noul director general al DHL Express România.