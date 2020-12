Sâmbătă, 12 Decembrie 2020 (11:04:35)

Drama familiei Chifan din Voitinel nu a trecut neobservată, iar oamenii de bine încep să se implice pentru a-i ajuta să treacă peste iarnă după ce gospodăria a fost mistuită de un incendiu violent. Primii care au luat atitudine sunt reprezentanții Asociației ”Rădăuțiul Civic”, iar gestul acestora va fi urmat, cu siguranță, și de alte persoane, organizații sau firme.

”Familia Chifan are 3 fete și am aflat de necazul lor chiar de la diriginta celei mai mici dintre ele, în clasa a VII-a. Celelalte fete sunt în clasa a 10-a și a 12-a. Posibilitățile lor de a-și reconstrui ce au agonisit o viață sunt limitate, căci doar tatăl lucrează, fiind dascăl la biserica din Voitinel. Tocmai l-am sunat pe domnul Chifan și am vorbit atât cu el, cât și cu soția lui. I-am întrebat dacă au unde sta și ne-au zis că i-au găzduit niște vecini”, au scris cei de la ”Rădăuțiul Civic”.

Întrebat cu ce ar putea fi ajutați, capul familiei a spus: „orice găsiți de cuviință, că nu mai avem nimic, tot a ars”. Pentru că familia nu are momentan un cont pentru donații, membrii Asociației ”Rădăuțiul Civic” au decis să-l pună la dispoziție pe al lor și au și donat suma de 500 de lei.

Donațiile se pot face în contul bancar:

RON: RO43RNCB0241161686520001 - BCR S.A, cu mențiunea „Familie Voitinel”

EURO: RO38RNCB0074161686520002, deschis la BCR S.A

Cod BIC/SWIFT (dacă vi se solicită): RNCBROBUXXX

- sau prin PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/radautiulcivicSV

”Centralizăm toate donațiile și încercăm să facem ca și această familie să se bucure de Crăciun. Dacă vom reuși să adunăm suficienți bani, le putem cumpăra măcar o parte din materialele de construcție pentru o nouă casă, să treacă mai ușor peste un așa necaz. Am demonstrat că putem fi cu toții uniți la astfel de necazuri. Orice share și orice sprijin ajută”, au mai spus cei de la ”Rădăuțiul Civic”.

În afară de bani, familia Chifan mai poate fi ajutată și cu lemne uscate, căci ale lor au ars complet și au doar lemne verzi, iar pentru asta poate fi contactat tatăl celor trei copii la numărul de telefon 0763 688 156. De asemenea, mai pot fi donate haine pentru cele trei fete și pentru părinți (fetele poartă M-L la haine, 37 și 39 la papuci, mama xxl și 41, iar tatăl xl și 44). Donațiile în haine pot fi făcute către Andreea Ramona Vasiloschi-Aanei, diriginta celei mai mici dintre fete, iar ea poate fi contactată la numărul de telefon 0740 180 346.