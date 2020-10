Miercuri, 14 Octombrie 2020 (16:27:18)

Începând de luni, conducerea tehnică a Forestei a fost preluată de sârbul Ivan Gvozdenovic. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani este posesor al licenței PRO UEFA, iar ultimul său loc de muncă a fost în Arabia Saudită, la formația Al Mujazzal. Prezentarea oficială a lui Gvozdenovic a avut loc miercuri, într-o conferință de presă susținută la stadionul Areni.

„Chiar dacă lumea este reticentă când apar astfel de variante, cu antrenori din străinătate, Ivan este un antrenor cu un CV interesant, și eu am mare încredere că ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus la începutul sezonului. Poate nu știe cu exactitate ce se întâmplă în Liga a III-a din România, dar, în general, antrenorii străini vin cu altă mentalitate și cu niște tehnici moderne de lucru. Sper să se integreze cât mai repede în colectivul clubului nostru”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Antrenorul sârb a ajuns la Suceava încă de sâmbătă, pentru a asista din tribună la meciul de campionat cu Hușana Huși, pe care Foresta l-a câștigat cu scorul de 3-0.

„Am văzut pe viu ultimul meci al echipei și cred că există potențial în cadrul lotului. Foresta a scos un rezultat bun și mi-a plăcut spiritul grupului. Jucătorii au calitate pentru Liga a III-a și sunt convins că vom avea rezultate bune în cele șase meciuri pe care le mai avem de disputat în acest an. Important este ca fotbaliștii să dea maximum la fiecare antrenament și la fiecare meci. Îmi place să joc ofensiv, dar mai întâi vreau să-mi cunosc jucătorii. Pentru moment, voi păstra sistemul 4-2-3-1. Asta e sigur. Apoi, în Liga a III-a, nu este ușor să practici un fotbal bun pentru că terenurile nu sunt așa de bune, iar unii adversari sunt ciudați, necunoscuți. Dacă vom ajunge mai sus, alta va fi situația”, a precizat Ivan Gvozdenovic, care a anunțat că va colabora în staff-ul tehnic cu Bogdan Tudoreanu și Vasile Prisacă.

Tehnicianul sârb a mărturisit că ales Foresta, în detrimentul unui salariu mai bun în Arabia Saudită, pentru a fi mai aproape de familie. „E o diferență semnificativă din punct de vedere financiar, dar în fotbal nu se rezumă totul la bani. În Arabia Saudită este o altă mentalitate, o altă religie, viața este mai complicată, iar din acest motiv am ales să vin mai aproape de familie. Puteam să aștept până în ianuarie-februarie, să găsesc o ofertă mai bună de la o altă formație, dar am vorbit cu președintele de aici, mi-au plăcut ambițiile echipei și am acceptat această provocare”, a declarat Ivan Gvozdenovic, care a semnat până la sfârșitul sezonului cu Foresta, contractul urmând să fie prelungit automat în cazul în care echipa promovează în vară în Liga a II-a.

Interesant este faptul că tehnicianul sârb nu este la prima experiență în România, acesta îmbrăcând ca jucător tricoul celor de la Dinamo București, în sezonul 2007-2008.

„Am petrecut o perioadă scurtă la Dinamo. Eram pe final de carieră, dar nici n-am primit foarte multe șanse ca să arăt ce pot. Antrenor era atunci Walter Zenga”, a mărturisit antrenorul în vârstă de 42 de ani. Cariera de fotbalist a lui Ivan Gvozdenovic cuprinde echipe precum Steaua Roșie Belgrad, Club Brugge, Metz, Dinamo București, Metalurg Donețk, Kavala, Tirana, Skenderbeu și Kukesi, de unde s-a retras în anul 2015.

Crescut în curtea Stelei Roșii Belgrad, acolo unde fanii joacă un rol primordial, noul antrenor al Forestei speră ca suporterii să revină cât mai repede pe stadioanele din țara noastră: “Din păcate, din cauza pandemiei de COVID-19, asta este situația în România. Fotbalul nu este la fel fără suporteri, dar trebuie să acceptăm această situație. E clar că prefer să jucăm cu fani în tribune. Fanii îți dau putere, sunt al 12-lea jucător. Am auzit că avem fani pătimași la Suceava și sper ca, peste câteva luni, să se întoarcă pe stadion.”

Ivan Gvozdenovic va debuta pe banca tehnică a Forestei cu ocazia meciului pe care „galben-verzii” îl vor disputa sâmbătă, la Târgu Neamț, împotriva nou-promovatei Bradu Borca, în cadrul etapei a VI-a a Ligii a III-a.