Joi, 24 Septembrie 2020 (14:26:01)

Un bărbat din comuna Gălănești a fost ridicat de polițiști de la domiciliu, miercuri seară, și dus direct în Penitenciarul Botoșani, unde are de executat 1 an și 2 luni de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Romică Moloce, în vârstă de 37 de ani, a încasat această pedeapsă după ce a fost prins beat la volan, pe o stradă din Rădăuți, deși avea la activ deja o condamnare cu suspendare, cu termen de încercare în care nu avea voie să mai comită vreo infracțiune.

Pe 30 august 2018, seara, bărbatul conducea un Opel Corsa pe strada Piața Unirii din Rădăuți, cu o alcoolemie de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv 1,5 la mie în sânge.

Judecătoria Rădăuți i-a aplicat pentru această faptă 8 luni de detenție și i-a revocat condamnarea mai veche, 6 luni de închisoare, din una cu suspendare în una cu executare. A rezultat pedeapsa finală de 1 an și 2 luni de închisoare.

La Secția de Poliție Rurală Gălănești a fost constituită o escortă care l-a condus pe condamnat în Penitenciarul Botoșani.