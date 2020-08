Luni, 31 August 2020 (18:41:13)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat decizia Guvernului privind redeschiderea restaurantelor. Gheorghe Flutur a spus că hotărârea de Guvern prin care restaurantele își vor putea relua activitatea, începând cu data de 1 septembrie, va contribui, în mod sigur, la relansarea turismului în Bucovina. „În timp ce PSD este preocupat de chestiuni interne de partid și se joacă de-a moțiunile de cenzură, Guvernul PNL a luat o măsură clară pentru a veni în sprijinul celor care activează în domeniul HoReCa”, a spus Gheorghe Flutur. El a amintit că actualul Guvern PNL a stabilit condițiile în care vor fi deschise restaurantele, cafenelele, cinematografele și teatrele, de la 1 septembrie, cu respectarea normelor de protecție. „Guvernul PNL a fost și este un adevărat sprijin pentru domeniul HoReCa. Suntem conștienți de faptul că acest sector a fost printre cele mai afectate de pandemie - așa cum s-a întâmplat peste tot în lume. De aceea, am luat cele mai bune măsuri pentru protejarea angajaților acestui sector. Astfel, Guvernul PNL a anulat pe două trimestre consecutive impozitul specific către HoReCa. Prin ordonanţă de urgenţă am dat posibilitatea autorităţilor locale de a scuti companiile din acest domeniu de activitate de taxa de ocupare a domeniului public sau de taxa pe clădire. Totodată, am oferit posibilitatea reducerii impozitului pe active, terenuri sau clădiri, de până la 50%, pentru companiile din domeniu”, a explicat Gheorghe Flutur. El a spus că tot actuala guvernare liberală a acordat șomaj tehnic angajaților din acest domeniu și a aprobat cadrul normativ necesar prin care s-au alocat 350 de milioane de euro pentru granturi în vederea asigurării capitalului de lucru pentru stimularea HoReCa și a altor domenii care au fost afectate de restricții. Gheorghe Flutur a mai precizat că domeniul HoReCa este pe locul trei la finanțarea prin programul IMM Invest în privința codului CAEN.

Nu în ultimul rând, Flutur a precizat că sunt foarte multe companii din domeniul HoReCa ce au beneficiat de ordonanța de urgență prin care guvernul PNL a permis amânarea plății ratelor la credite până la data de 31 decembrie.