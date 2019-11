Marţi, 26 Noiembrie 2019 (12:19:08)

Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a solicitat să îi înceteze mandatul la conducerea Prefecturii Suceava. Mirela Adomnicăi a anunțat, la finalul ședinței Colegiului Prefectural, că astăzi dimineață i-a solicitat premierului Ludovic Orban și ministrului afacerilor interne constatarea încetării exercitării temporare a funcție de prefect, la cererea sa. „Aceasta în primul rând pentru că am apreciat că organizarea alegerilor prezidențiale presupune să duci la capăt o misiune, pe care mi-am îndeplinit-o. Am solicitat acest lucru deoarece Guvernul pe care l-am reprezentat din 2017 în teritoriu a fost demis prin moțiune de cenzură, motiv pentru care consider că este corect ca în această funcție să fie un reprezentant al actualului Guvern”, a spus Mirela Adomnicăi.