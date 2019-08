Doua autoturisme si un camion, implicate intr-un accident la intersectia a doua drumuri nationale

Sâmbătă, 24 August 2019 (20:04:28)

Un accident in lant, in care au fost implicate un autocamion si doua autoturisme, s-a produs sambata, in jurul orei 16.30, la Iacobeni, la intersectia DN 17, care leaga Suceava de Ardeal cu DN 18, drumul spre Maramures. Alarma la ISU Suceava a fost una serioasa, avand in vedere ca era vorba de un numar de zece persoae implicate. La fata locului au intervenit Detasamentul de pompieri Vatra Dornei, cu echipaj de descarcerare si ambulanta SMURD, plus doua echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta.Din fericire nu au fost gasite persoane incarcerate ori cu leziuni foarte grave. ISU Suceava a transmis ca doi adulti si doi copii au fost transporttai la Centrul de Primiri Urgente Vatra Dornei, insa toti erau constienti si cu leziuni minore.La fata locului au ajuns politisti care au demarat cercetari cu privire la cum s-a produs accidentul.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Doua autoturisme si un camion, implicate intr-un accident la intersectia a doua drumuri nationale