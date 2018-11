Weekend cu oferte aniversare şi reduceri de până la 70%, la Iulius Mall Suceava

Vineri, 16 Noiembrie 2018 (11:07:31)

Iulius Mall Suceava are în acelaşi weekend ofertele aniversare, care marchează 10 ani de prezenţă a complexului comercial în Suceava, dar şi oferte speciale de Black Friday. „Se apropie momentul în care marcăm 10 ani de Iulius Mall Suceava, aşa că magazinele pe care le îndrăgeşti dau startul maratonului promoţiilor de Black Friday şi al ofertelor aniversare vineri, 16 noiembrie 2018, şi îl prelungesc întreg weekendul. Vezi ce îţi lipseşte pentru o garderobă în tendinţe, pentru că acum ai ocazia să alegi îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii la preţuri atractive”, anunţă organizatorii.Ţinute fashion din colecţiile de sezon vor fi la oferte cuceritoare la H&M, Motivi, Bigotti, Lee Cooper, Terranova, Kenvelo, Valerio Studio, Nichi Cristina Nichita, Janise, Damagi, Jaquisse, Junker, Ghio`s Collection, Ely Alindor, Claro Men`s, Blue 63, America Skate şi la multe alte branduri. Te pregăteşti pentru zilele răcoroase? Vei găsi încălţăminte, genţi şi articole de marochinărie la promoţii de până la 70%. Trebuie să mergi la Salamander, Medea, Samsonite şi în alte magazine de profil. Discounturi speciale vor fi şi la brandurile cu articole pentru copii, de până la 70% la Noriel şi de până la 50% la Dinoland, Armin Kids şi Deluxe Cards. Acum este prilejul perfect şi pentru a-ţi completa trusa de cosmetice cu noi achiziţii. Vezi ce ţi-au pregătit Sephora, Pro Beauty Shop, dm – drogerie markt, Gerovital, Golden Rose sau Mondo Kosmetik. Promoţii la fel de ispititoare te vor încânta şi dacă vrei să dai un plus de strălucire şi culoare garderobei tale. Bijuterii şi accesorii şic, cu preţuri avantajoase, vei putea alege la Teilor, Meli Melo, Atlantis Gold, Sabrini, Janette şi în alte locaţii. Electronice şi electrocasnice cu discounturi substanţiale sunt la Altex, iar dacă pe lista de cumpărături se regăsesc decoraţiuni, articole pentru casă, cărţi sau gadgeturi, atunci vei fi bucuros să afli că magazinele de profil au pregătit reduceri de Black Friday. „Nu uita! Pentru că , sâmbătă, pe 17 noiembrie 2018, vom sărbători împreună 10 ani de Iulius Mall Suceava. Trupa franceză de street theatre Remue Ménage te va cuceri cu spectacolul , un show artistic surprinzător, care combină dansul, muzica, jocul de lumini şi prezenţa unor păsări gigantice. De la orele 14.00 şi 19.00, artiştii te vor conduce într-o caravană misterioasă, cu elemente captivante. De la ora 16.30, cei mici vor avea parte de un spectacol cu iluzii optice şi trucuri inimaginabile. Invitatul special este magicianul Lorenzo – Cristian. Este cel mai titrat magician român, fiind coleg în The Magic Circle - Londra cu cei mai faimoşi iluzionişti, David Copperfield şi Dynamo. este un show cu efecte idilice, personaje şi recuzită spectaculoase, care le ofere micilor spectatori o cale spre o lume de poveste”, mai anunţă reprezentanţii Iulius Mall.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Weekend cu oferte aniversare şi reduceri de până la 70%, la Iulius Mall Suceava