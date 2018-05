Proiectul Erasmus Plus

Vineri, 11 Mai 2018 (15:07:28)

11 elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au efectuat practică în companii portugheze, în cadrul unui proiect Erasmus Plus. Şase dintre elevi sunt de la profilul turism, specializarea tehnician în turism, şi cinci sunt de la şcoala profesională specializarea brutar-patiser/preparator de produse făinoase. Aceşti elevi au beneficiat, în perioada 16-27 aprilie 2018, de un stagiu de pregătire practică în companii din Lisabona, conforme cu profilul la care studiază. Elevii de la turism au desfăşurat activităţi specifice în diferite hoteluri de 3 şi 4 stele din capitala portugheză, iar cei de la şcoala profesională au efectuat practică la renumita companie Pingo Doce, reuşind să înveţe în cele două săptămâni modul de preparare a produselor de brutărie şi patiserie tipic portugheze. Pe lângă competenţele de specialitate, elevii şi-au îmbunătăţit competenţele de comunicare în limba engleză, precum şi bagajul cultural prin vizitele efectuate în timpul liber atât la obiective istorice din Lisabona, cât şi din Sintra. În urma efectuării stagiului, elevii au primit certificatul de mobilitate Europass, document în care se precizează noile competenţe asimilate, precum şi o fişă de evaluare a activităţii prestate în fiecare dintre companii. „Toţi cei 11 elevi au revenit din mobilitate cu impresii unice şi extraordinare despre experienţa lor de viaţă şi de muncă în Lisabona, un oraş frumos şi important al Europei”, ne-au spus organizatorii. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava este, alături de alte trei licee din Moldova: Liceul Tehnologic Hîrlău, Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoşani, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, partener în proiectul Erasmus Plus de mobilitate pentru formare profesională VET, coordonat de Asociaţia „O şansă pentru fiecare” din Iaşi. TRIP este un program de internship în turism şi alimentaţie, proiect ce se derulează în anul şcolar 2017-2018. Partenerul pentru toate cele şase fluxuri ale proiectului este organizaţia C4G – Consulting and Training Network LDA Lisabona - Portugalia.