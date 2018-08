Finanțatorul clubului FCSB, Gigi Becali, nu a rămas fără replică după ce au început demersurile pentru demolarea stadionului Steaua din Ghencea, informează MEDIAFAX. Omul de afaceri este convins că în cele din urmă FCSB se va numi din nou Steaua, iar palmaresul va ajunge la echipa condusă de el.

"Peste 3-4 ani o să le fac plângere penală și o să întreb de ce n-au scos niciun ban cu sigla. Ei spun că au marca și că marca făcea 3,7 milioane de euro pe an. Înseamnă că au făcut abuz în serviciu. Prin absurd, să zicem că ei câștigă procesul cu mine pentru prejudiciu. Dar nu-l câștigă, n-au cum. O să le fac plângere. O să vezi cum se întâmplă...

Nu vedeți că ei au făcut noul stadion după stema mea? L-au făcut o stea în 8 colțuri. Pentru mine l-au făcut! Am mari trăiri când văd stadionul ăla vechi că se dărâmă, mai ales când văd că toți iau acasă iarba pusă de mine, scaune puse de mine. O să câștigăm noi acum palmaresul și istoria. Noi tot ce am făcut, am făcut cu numele Steaua! O să avem și numele înapoi", a spus Gigi Becali la PRO X.

Marți, 28 august, Clubul Sportiv al Armatei a organizat un eveniment la care au fost invitați jucători de legendă ai clubului de fotbal Steaua, pentru a păși pentru ultima dată pe gazonul din Ghencea, înaintea demolării stadionului, în vederea EURO 2020.