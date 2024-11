Handbal

Partida Dinamo București – CSU Suceava, din etapa a XI-a a Ligii Zimbrilor, a consemnat un nou debut în formația condusă de Bogdan Șoldănescu, Petru Ghervan și Iulian Andrei. În vârstă de 18 ani, internaționalul de juniori și tineret Teodor Ilucă a primit botezul Ligii Zimbrilor tocmai într-un meci disputat împotriva campioanei României, Dinamo București.

„Am avut emoții mari când am intrat pe teren, pe undeva este normal. Acum, că am depășit acest moment, sper să fiu mai atent și mai concentrat la partidele viitoare, pentru că doresc să am parte de o carieră frumoasă în handbal”, a declarat tânărul handbalist sucevean.

Teodor Ilucă a fost descoperit și crescut de antrenorul sucevean Vasile Boca și îl are drept idol pe fostul handbalist german Uwe Gensheimer, care a evoluat pe același post cu el, cel de extremă stângă.