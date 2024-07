Maccabi Tel Aviv - FCSB este cel mai așteptat meci din următoarea perioadă. Campioana României joacă miercuri, de la ora 21:00, la Budapesta, în manșa retur a turului 2 preliminar din Champions League. Se pleacă de la 1-1, scor înregistrat în partida tur, din Ghencea.

Calificarea în turul 3 al Champions League are o miză uriașă pentru FCSB. Nu doar că va putea să continue cursa pentru milioanele din această competiție, dar își va asigura și prezența în grupele Conference League, indiferent ce va face în continuare în cupele europene.

Dincolo de acest aspect, jucătorilor le va crește cota, iar per total prezența în Champions League va aduce un plus pentru fotbalul românesc.

Într-o săptămână în care în cupele europene mai joacă Universitatea Craiova, CFR Cluj și Corvinul Hunedoara, duelul celor de la FCSB cu Maccabi Tel Aviv va ține capul de afiș cu siguranță. Despre el se va scrie cel mai mult în presă, se va discuta la TV, va fi prima alegere la pariuri și va fi tratat cu interes maxim pe site-urile care ne prezintă cu regularitate meciurile de azi.

1-1 în tur, dar FCSB a părut mai bună

În tur, scorul a fost 1-1. Israelienii au fost cei care au deschis scorul, dar per total FCSB a părut echipa mai bună. S-a văzut un plus din punct de vedere fizic și faptul că Maccabi Tel Aviv nu are ritm de joc. În plus, de la echipa israeliană lipsesc mai mulți jucători importanți.

FCSB putea obține chiar victoria. La câteva minute după ce Dawa a adus egalarea, FCSB a continuat să atace, iar Marius Ștefănescu și Alexandru Musi au ratat două ocazii uriașe în ultimele minute. Scorul a fost însă 1-1, dar FCSB poate profita și de faptul că meciul retur se va disputa pe teren neutru, la Budapesta. Israelienii încearcă să limiteze prezența fanilor români la meci, dar e de așteptat ca în tribune să fie câteva mii de fani ai roș-albaștrilor.

Cu cine va juca FCSB mai departe

În cazul în care o va elimina din competiție pe Maccabi Tel Aviv, FCSB va ajunge în turul 3 preliminar și va prelua statutul de cap de serie. Tragerea la sorți a fost deja organizată de UEFA, iar FCSB va juca împotriva învingătoarei dintre Sparta Praga (Cehia) și Shamrock Rovers (Irlanda). În prima manșă, cehii s-au impus cu 2-0, astfel că ei vor fi cel mai probabil adversarii din turul 3, dacă FCSB va ajunge acolo.

Dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, FCSB va continua în Europa League. Va juca în turul 3 împotriva pierzătoarei dintre Jagiellonia (Polonia) și Panevezys (Lituania). Polonezii s-au impus cu 4-0 în prima manșă, astfel că gruparea din Lituania va fi aproape sigur adversara din turul 3 al Europa League, dacă FCSB va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv.

Cum poate arăta FCSB la meciul retur

FCSB se gândește să facă o singură schimbare în echipa de start pentru meciul retur cu Maccabi Tel Aviv. În primul 11 ar urma să își facă apariția David Miculescu pe postul de atacant în locul lui David Popa, care a dezamăgit în tur. Conducerea roș-albaștrilor a anunțat că Popa și-a pierdut locul de titular. În schimb, FCSB încă evaluează situația medicală a mijlocașului Adrian Șut. Acesta a ieșit accidentat în partida tur, dar va fi recuperat până miercuri, conform estimărilor făcute de staff-ul medical al celor de la FCSB.

Partida dintre Maccabi Tel Aviv și FCSB va fi televizată de postul Antena 1, miercuri de la ora 21:00.