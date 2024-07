Floare la ureche

Dacă ieri am vorbit despre turneele pregătitoare pe zgură ale băieților, se cuvine să amintim și de unul al fetelor, mai ales că el se desfășoară în România, la Iași. Suntem deja pe harta tenisului feminin cu două turnee de 250 de puncte, am reapărut și pe cea a băieților, însă la Olimpiadă avem doar reprezentante feminine. Turneul de la Iași e nevoit să ruleze pe repede înainte, deja azi, vineri, se va disputa finala, căci debutul competiției de la Paris se apropie. De aceea, aș zice că Jaqueline Cristian nu prea s-a omorât cu firea în meciul din sferturi cu rusoaica Avanesyan, care a jucat în aceeași zi și semifinala, câștigată și ea tot în minimum de seturi (cu franțuzoaica Paquet). Astfel, trofeul va fi câștigat de o rusoaică, fiindcă adversara din finală este adolescenta Mirra Andreeva. Cum Jaqueline a noastră va juca la Olimpiadă și simplu, și dublu (cu Ana Bogdan), pot spune că am prevăzut această suprapunere, care nu avea cum să nu se reflecte în plan mental, astfel încât la meciul din optimi cu Gabriela Ruse am ținut cu aceasta din urmă. Gabi este o luptătoare, ea ar fi făcut viață grea oricărei adversare, având în spate și suportul publicului, doar că în această rivalitate de bun augur cu Jaqueline nu a izbutit să se impună. Mai mult decât a împinge meciul în decisiv, unde a cedat destul de clar, Gabi Ruse nu a izbutit. Totuși, a oferit un moment inedit, l-aș numi chiar romantic, pe care comentatorul și regizorul transmisiei l-au ratat. Într-o secvență tensionată din setul secund, pe care Gabi trebuia să-l câștige pentru a egala situația, ea rupe o mușcată din ghivecele de pe margine și și-o așază după ureche! Un gest poate de cochetărie, poate de superstiție, doar că imediat, până să servească, a realizat că putea fi penalizată cu punct pierdut dacă floarea i-ar fi căzut în timpul jocului, așa că a renunțat la ea. Setul s-a dus în tie-break, pe care Gabi l-a câștigat detașat, dar în decisiv Jaqueline a fost mai bună. Altfel, la Paris vor mai juca simplu Irina Begu și Ana Bogdan, în timp ce la dublu Irina va face pereche cu Monica Niculescu, aici fiind probabil șansa cea mai răsărită pentru o medalie. Dar mai bine să nu ne facem iluzii în privința asta.