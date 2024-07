Tutti frutti... cu dragoste (8). Gelozie

Gelozie.Este gelozia scânteia erosului? ”Monstrul cu ochii verzi produce multă suferinţă, dar absenţa acestui şarpe urât indică prezenţa unui cadavru numit Eros.” (Minna Antrim). ”- Există vreun secret pentru relaţiile pe termen lung? - Infidelitatea. Nu acţiunea în sine, ci ameninţarea infidelităţii. Pentru Proust, o ”injecţie cu gelozie” este singurul lucru capabil să salveze o relaţie distrusă de obişnuinţă.” (Alain de Botton, ”Cum îţi poate schimba Proust viaţa”)

Un Don Juan de mahala.”Eu pe domnul Nae, până acum un an, / Îl ştiam că este mare Don Juan, / Căci era de lume foarte cunoscut, / Ca un crai din ăia, tare de temut. / Avusese omul sute de metrese, / Şi-a gustat din taina marilor succese, / Ani şi ani de-a rândul, fără de rezervă, / De-a uimit o lume: cum de se conservă? / În serviciul acesta permanent de crai, / Căci la orice oră dacă-l întrebai, / Îţi spunea că-i veşnic tânăr şi ferice, / Şi-aştepta o probă proaspătă să-i pice. / Ah, dar asta merge până la o vreme, / Totuşi vrând să-arate, că el nu se teme / De sentinţa vârstei, şi că i-a rămas / Vlaga de pe vremuri când era el as, / A primit avansul, foarte insistent, / Al unei coniţe cu ”temperament”, / Una ce de-o lună tot umbla hai hui / Căci era nebună după dumnealui, / Prea-i mersese vestea de cuceritor, / Cu superlative, dornic de amor, / Însă ea, coniţa, prea era setoasă / De-o, pardon, şedinţă, mult mai furtunoasă, / Căci doar nu degeaba e o femeiuşcă / Care-n chestii de astea... geme, ţipă, muşcă, / Din talpă în creştet numai nervi şi spumă, / Şi ar vrea, fireşte, om solid, nu... gumă, / Unde să găsească partener la fel, / Şi pe cin’ s-aleagă, dacă nu pe el, / Ea miza, naiva, pe aceste date, / Dar văzu, cu groază, că-n activitate, / Marele, ilustrul, falnicul Don Juan, / Curtezanul public, nu făcea un ban, / Că n-a fost în stare nici măcar să-nceapă, / Dar’mite să facă şi-o anume treabă! / Ce-a mai fost pe urmă, nici nu vă mai spun, / Că văzând că dânsul de nimic nu-i bun, / Şi că pierde vremea stând la rendez-vous, / Ea să-nebunească şi mai multe nu! / Ca o apucată şi-a intrat în furii, / Şi-aşa, în neştire şi-a dat drumul gurii, / Ce alai, ce ceartă, ce scandal cumplit, / L-a’njurat de mamă, l-a batjocorit, / Şi era atât de supra excitată, / C-a sărit la dânsul gata să-l şi bată, / A-ncercat el bietul s-o mai liniştească, / Să-i explice, să se dezvinovăţească... / Dacă-n bătălie el n-a fost la-nălțime... / N-a fost el de vină, chiar în întregime, / Şi nu poartă singur musca pe căciulă, / Căci bunăvoinţă a avut, destulă. / Dacă însă-n luptă arma nu ia foc, / Arma e de vină, soldatul deloc! / Ea până să creadă vorbele deşarte / Cum că la el vina este doar o parte, / S-a decis atuncea, după cum se spune / Să-i reteze vina, ca să se răzbune! / Cu-o mişcare iute, plină de mânie, / Înşfăcând o sabie dintr-o panoplie. / Repezi tăişul, arma asasină / A trecut ca vântul, chiar pe lângă vină / Fără s-o atingă nici măcar un pic / Şi nici el, nici partea, -uraaa! - n-au păţit nimic! Morala: Ştiţi pricina care l-a salvat pe Nae? / Capul ce se pleacă, sabia nu îl taie!” (Poezie atribuită lui George Topârceanu (?), considerată licenţioasă şi interzisă la publicare aproximativ 25 de ani, adică între 1965-1990).

Soluție.”Şi pentru că, pe draga mea soţie, / N-o pot scăpa nicicum de gelozie, / Mă voi lupta ca, respectiva boală, / Să aibă-o bază, cât de cât, reală!” (Internet)

Șoc.De ce produc relaţiile extraconjugale atât de multă suferinţă? ”Credeam că ştiu cine sunt, cine era el, şi, brusc, nu ne mai recunosc, nici pe el, nici pe mine... Toată viaţa mea, aşa cum am trăit-o până acum, s-a sfărâmat, ca în cutremurele acelea în care pământul se înghite singur şi îţi dispare de sub picioare în timp ce încerci să scapi. Nu mai există cale de întoarcere. Era ca și cum toată viața mea fusese ştearsă. Pur şi simplu. Eram atât de răvăşită, încât am sunat la birou, am spus că sunt bolnavă şi mi-am luat liber toată săptămâna. De-abia puteam să stau în picioare. Am uitat să şi mănânc, ceea ce mie nu mi se întâmplă niciodată. Gillian mi-a mărturisit că nu mai simţise o astfel de durere în toţi cei cincizeci şi ceva de ani pe care îi avea. „Cum poate să doară atât de tare, doar nu a murit nimeni?" (Simone de Beauvoir, ”Femeia sfâşiată”)

Dorinţă.„Mândră, când oiu muri eu, / vină la mormântul meu / şi-mi samănă siminic. / Mori, mândră, să mor şi eu, / să ne’nchidă ’n copărşeu, / să ne ’ngroape-n grădiniţă, / cu capul la scânteuţă /, să ne-ngroape ’ntr-un mormânt / să nu ne fie urât.” (Simion C. Mândrescu, „Literatură şi obiceiuri poporane din Râpa-de-jos”, în „Convorbiri literare”, 1940)

Teamă(erotică). Ne izolăm dorinţa ardentă din motive psihologice, precum şi culturale. Orice experimentare a dragostei păstrează o măsură de dependenţă în cadrul ei. De fapt, dependenţa este un ingredient esenţial al relaţiei. Însă este și furnizorul unei nelinişti teribile, deoarece implică faptul că persoana iubită exercită putere asupra noastră. Aceasta este puterea de a ne iubi, dar şi cea de a ne abandona. Teama - de a nu fi judecaţi, de a nu fi respinşi, de a nu pierde, este incorporată în dragostea romantică. Respingerea sexuală la îndemâna persoanei iubite este deosebit de dureroasă. De aceea, înclinăm mai puţin să fim aventuroşi din punct de vedere erotic cu persoana de care depindem aşa de mult şi a cărei opinie este deosebit de importantă. Nu este de mirare că unii dintre noi se pot angaja liber în pericolele şi aventurile sexului numai atunci când miza emoţională este mai mică - când iubim mai puţin sau, mai important, atunci când ne este mai puţin teamă de a nu pierde dragostea. Stephen Mitchell scrie: „Dragostea nu păleşte neapărat odată cu trecerea timpului, dar devine mai riscantă.” (Esther Perel, ”Inteligența erotică”)

Unui gelos de pe plajă.”Ce gânduri agresoare, / Avea în clipa asta, / Era gelos pe soare / Care-i pârlea nevasta!”

Tu-i!Înjuratul după ce te loveşti reduce durerea cu până la 50%…

Scurt.Soţul vede în programul TV că va fi finala la categoria supergrea la box profesionist, etichetată ca meciul secolului. A hotărât să se pregătească să vadă meciul: cumpără bere, cumpără alune, pune berea la rece, curăţă şi prăjeşte alunele, se aşază comod în fotoliu gata să privească meciul. Doar ce a început şi în secunda 7, K.O. şi lupta a luat sfârşit! Omul nostru n-apucase nici măcar o gură de bere să înghită! În acest moment soţia apare din bucătărie şi cu sarcasm spune: – Ei! Acum mă înţelegi şi pe mine?

Virgine.Fetiţa de clasa a 8-a vine acasă de la şcoală: – Mamă, azi la şcoală ne-au făcut testul de virginitate la toate fetele din clasă. N-au găsit decât o singură virgină. – Vai draga mamii, felicitări! Precis tu eşti aceea, nu? – Eu? Nu mamă, diriginta!

Râs.E important să faci femeile să râdă. Dacă îți reușește faza asta doar când te dezbraci, nu este un semn prea bun.