La judecată

Clubul Foresta a acționat în instanță Primăria Suceava și solicită nu mai puțin de 1,6 milioane de lei. Anunțul a fost făcut marți de președintele Consiliului de Administrație al ACS Foresta, Andrei Ciutac, care a menționat că acțiunea a fost înregistrată la Tribunalul Suceava în ziua de 15 ianuarie. Ciutac a precizat că din totalul sumei de 3 milioane de lei pe care clubul ar fi trebuit să o primească în cursul anului 2023, Primăria a virat o primă tranșă de 900.000 de lei în luna aprilie, iar o altă sumă de 500.000 de lei la final de noiembrie.

”Am sperat că Primăria ne va vira în luna decembrie încă 300.000-400.000 de lei, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Bugetele pe hârtie nu ne ajută, și asta pentru că în cont nu au ajuns toți banii alocați. Nu ne putem reuni pentru că nu am plătit serviciile de masă și cazare, în unele cazuri restante și din 2021, și nici salariile jucătorilor. Avem termen până pe 18 ianuarie să achităm aceste restanțe, în caz contrar jucătorii au posibilitatea de a-și depune memorii pentru a deveni liberi de contract”, a detaliat Andrei Ciutac.

Acesta a menționat că doar ”o minune” ar face ca Foresta să supraviețuiască, iar pentru asta este nevoie urgent de suma de 300.000 de lei, ceea ce înseamnă un salariu pentru jucători și achitarea unor servicii de masă și cazare. De altfel, întreg anul trecut a fost unul de criză la club, iar fără sprijinul firmei Tarsin și al administratorului acesteia, Corneliu Lucescu, activitatea nu ar fi mers mai departe. Președintele CA de la Foresta a ținut să-i mulțumească public lui Corneliu Lucescu pentru ajutorul acordat, dar a recunoscut că după ratarea promovării în Liga a II-a, la finalul meciului cu Ceahlăul, la club s-a instaurat un ”haos total”.

Întrebat dacă își reproșează ceva, Andrei Ciutac a spus: ”Da, îmi reproșez că nu am înțeles că după ratarea unei promovări ai nevoie de un an pentru a construi lucrurile fără grabă, iar apoi să ataci promovarea. Ceea ce am făcut noi a fost un heirupism în fiecare an. Am adus jucători cu contracte prea mari pentru Liga a III-a, tocmai din dorința de a promova cât mai rapid, și am ars etape, care ar fi fost mai mult decât necesare în activitatea clubului”.

Președintele Consiliului de Administrație de la Foresta Suceava a menționat că nu a discutat prea multe cu primarul Ion Lungu, dar a arătat că promisiunile pentru alocarea fondurilor prevăzute în contract nu au fost onorate de Primăria Suceava. ”Nu știu dacă e cineva supărat pe Foresta, dar cred că toată lumea se gândește la un nou proiect. Cred că asta se dorește pentru că am avut mult prea multe bețe în roate în acest sezon”, a mai spus Andrei Ciutac.

Potrivit acestuia, în momentul de față, Foresta are datorii totale de 1,9 de milioane de lei, din care 1,23 de milioane de lei sunt către Fisc, iar șansele ca echipa să își poată continua activitatea ar fi de 10%. Dacă ”minunea” se va înfăptui, reunirea lotului echipei va avea loc luni, 22 ianuarie, o dată care rămâne sub semnul incertitudinii totale.

Contactat telefonic, primarul Ion Lungu a precizat doar că Foresta Suceava are de adus documente justificative pentru ultima tranșă de 500.000 de lei, iar justificarea pentru cei 900.000 de lei din aprilie a ajuns la administrația locală foarte târziu, în noiembrie, iar problemele trebuie căutate în interiorul clubului și nu la primărie.