Echipa Under 19 de la Juniorul Suceava are un parcurs bun în campionat

Fotbal

Echipa Under 19 a grupării Juniorul Suceava face o figură frumoasă în actualul sezon al Campionatului Național. După 11 partide jucate în sezonul regulat și alte 4 în play-off, tinerii fotbaliști pregătiți de Laurențiu Berezoschi au încheiat anul pe poziția secundă în Seria I. În ultima rundă din 2021, Juniorul a învins, cu scorul de 4-1, pe teren propriu, formația LPS Roman, cu ajutorul golurilor marcate de Vlad Hreceniuc, Denis Solovăstru, Robert Ciornei și Robert Orhei.

Sucevenii au șanse mari de calificare în optimile de finală ale întrecerii naționale, fază a competiției în care vor accede primele două clasate din fiecare serie. Cu șase etape înainte de încheierea play-off-ului, Juniorul se află la două lungimi în spatele celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, grupare pe care o va prinde în retur la Suceava, având totodată trei puncte în fața celor de la LPS Roman.

„Pot spune că echipa a mers neașteptat de bine în sezonul de toamnă, în condițiile în care, astă vară, am pierdut nu mai puțin de patru jucători importanți. Sebastian Nechita, David Toader și Dimitrie Toader s-au transferat la FC Botoșani, în vreme ce Marian Ilie a făcut pasul în Liga a III-a, la Foresta. Dintr-un total de 15 meciuri disputate am pierdut unul singur, ceea ce nu e puțin lucru. Cred că principalul nostru atu a fost pregătirea fizică la sânge pe care am efectuat-o în presezon. Așa a fost posibil ca jucătorii mei să facă față pe două fronturi, mulți dintre ei fiind utilizați cu brio și la echipa de seniori a clubului, care activează în Liga a IV-a”, a declarat antrenorul Laurențiu Berezoschi.

Clasament

1. Ceahlăul Piatra Neamţ 4 3 0 1 19-1038

2. Juniorul Suceava 4 3 0 1 20-1136

3. LPS Roman4 3 0 1 7-6 33

4. ACS FC City Iași 4 1 0 3 6-9 26

5. CSM Paşcani 4 1 0 3 6-11 23

6. LPS Suceava 4 1 0 3 8-19 21