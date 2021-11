Rugby U 19

Echipa de juniori U 19 a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului a reușit a patra victorie în campionatul național, din toate atâtea partide, instalându-se pe locul I în clasament.

Ultima „victimă” a fost echipa din Pantelimon, care a jucat duminica trecută la Gura Humorului. Oaspeții, la fel ca și humorenii, aveau doar victorii. A fost așadar un veritabil derby.

Elevii lui Andrei Varvaroi s-au impus după un meci strâns. La pauză a fost 8-5, pentru CSS Gura Humorului punctând prin eseu Cătună și Daraban din lovitură de pedeapsă. În a doua repriză jocul echilibrat a continuat, humorenii punctând decisiv cu un al doilea eseu, prin Davidoiu. Scor final, CSS Gura Humorului – ACSOV Pantelimon 13-5.

”A fost un meci strâns, am întâlnit o echipă bună, dar am reușit să ne impunem meritat, zic eu. Am avut și un eseu anulat, pentru un act de indisciplină al unui jucător care a comentat o decizie a arbitrului. Una peste alta, avem patru victorii și suntem în cărți pentru o medalie de campioni naționali”, a declarat Andrei Varvaroi.

Modest, antrenorul humorean nu s-a aruncat să spună că echipa este favorită la titlul național, având în vedere că sunt încă multe meciuri de disputat și apoi se vor juca și semifinale și finală de campionat.

Jucătorii din această generație au însă la activ trei titluri naționale câștigate, la categoriile de vârstă la care au evoluat. Un al patrulea titlu a fost adjudecat doar pe jumătate, competiția fiind întreruptă și apoi anulată, din cauza pandemiei.

Campionatul U 19 este cea mai importantă competiție la nivel de juniori în rugbiul românesc. O parte dintre componenții echipelor sunt deja legitimați și la echipe de seniori, jocul fiind la un nivel ridicat de intensitate.

Clasament campionat național U 19: