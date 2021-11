Miercuri, 10 Noiembrie 2021 (18:31:50)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au anunțat că, în continuarea cercetărilor cu privire la fapta de ultraj comisă la finele lunii octombrie asupra unui pădurar, la Capu Codrului - Păltinoasa, au pus în mișcare acțiunea penală față de 7 inculpați. Trei dintre ei au fost arestați preventiv, în timp ce doi au fost arestați în lipsă, fugind din țară, se pare, imediat după agresiune.

Incidentele grave s-au petrecut joi, 28 octombrie, în jurul orei 11.00, când pădurarul Vasile Gogan, care răspunde de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure, în zona satului Capu Codrului și a altora din jur, se afla în timpul serviciului și a observat, la liziera pădurii, un grup mare de romi, localnici, care se aflau în fondul forestier cu mai multe căruțe. Cel puțin la nivel de intenție, romii se aflau la strâns resturi de material lemnos, pentru încălzirea locuințelor. În general, acestora li se permite să mai strângă astfel de resturi.

Pădurarul a constatat însă că lucrurile nu stau așa.

„Erau de toți cred că vreo 14-16 inși, într-o partidă de exploatare fag. Ei luau lemn la metru pentru a vinde, fag, nu resturi. Le-am explicat că este lemn pentru populație, pe care eu trebuie să îl distribui, dar nu am avut cu cine să mă înțeleg. I-am rugat să părăsească zona, au început să fac scandal. Unul din ei a dat startul, m-a lovit cu parul peste picior, apoi au început să dea și alții. Noi eram doar doi, am fugit, însă chiar și așa am primit câteva lovituri în zona costală și la spate. Sunt mulți, nu lucrează, nu au ce mânca, iar toată presiunea este pe pădure”, a declarat pădurarul în exclusivitate pentru Monitorul de Suceava, imediat după agresiune.

Romii s-au dispersat imediat după agresiune, fiind apoi căutați de polițiștii alertați și ajunși la fața locului.

În ședința de joi, 4 noiembrie, Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea preventivă, pentru ultraj, a inculpaților Adi Marian Lifciu, Alexandru Claudiu Bercia și Claudiu Vasile Solomon. Măsura de arestare a celor trei a rămas între timp definitivă.

Pe 9 noiembrie, în urma propunerii procurorilor de la Gura Humorului, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gura Humorului au dispus și arestarea celor doi inculpați care ”din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere rezultă că au părăsit teritoriul ţării ulterior comiterii faptei”.

Cei doi arestați în lipsă vor fi dați în urmărire la nivel național și internațional.

De precizat și că pădurarul a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 6-8 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal.

Același pădurar a mai fost victima unei infracțiuni de ultraj acum doi ani, agresor fiind tot un rom din Capu Codrului.