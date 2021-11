Fotbal

Antrenorul sucevean Florin Cristescu a demisionat luni după-amiază de la conducerea tehnică a formației de liga a III-a Bucovina Rădăuți, unde activa de la începutul acestui sezon. Această decizie a fost luată în urma unei întâlniri pe care a avut-o cu patronul firmei Tarsin, Corneliu Lucescu, unul dintre sponsorii Bucovinei, și cu președintele secției de fotbal a clubului Bucovina Rădăuți, Manuel Costache.

„Plec cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut. Am adunat puncte importante, așa că am lăsat ceva în urmă”, a declarat Florin Cristescu.

După un început bun de campionat, jocul formației rădăuțene a început să scârțâie în ultimele trei runde, soldate cu tot atâtea înfrângeri.

„Îi mulțumim domnului Florin Cristescu pentru tot ce a făcut la clubul nostru. Un adevărat profesionist care a venit lângă echipă într-un moment greu, de reorganizare și care a construit această frumoasă echipă. Cu toții, jucători și oficiali, îi mulțumim pentru ce a făcut la Rădăuți și îi urăm succes în viitor!”, a transmis președintele Manuel Costache pe pagina oficială de facebook a Bucovinei.

Conducerea clubului a stabilit ca echipa să fie pregătită în continuare de către căpitanul echipei, Ionuț Plămadă, care va fi ajutat de Dragoș Tătar și Cristi Butnariu.

După disputarea a zece etape, Bucovina se află pe locul 5 în clasamentul Seriei I, cu 15 puncte. În runda următoare, formația rădăuțeană va primi vizita codașei CSM Pașcani, sâmbătă, cu începere de la ora 14.00.