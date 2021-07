Sport

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Universitar din Suceava, desfășurată în cursul zilei de marți, s-au analizat rezultatele înregistrate pe parcursul sezonului competițional recent încheiat, la secțiile de handbal, atletism și natație. Cele mai importante rezultate au fost consemnate la secția de handbal, care a participat la competițiile naționale și în timpul pandemiei cu coronavirus.

Astfel, echipa de seniori a CSU din Suceava și-a atins obiectivul propus, menținerea în primul eșalon valoric, formația de juniori II a câștigat titlul național, iar cea de juniori III medalia de argint.

„Obiectivul echipei de seniori a fost atins, deși s-au constatat anumite fluctuații, inerente totuși având în vedere modul de desfășurare al Ligii Naționale în condiții de pandemie. În ceea ce privește echipele de juniori, ele au dat satisfacție totală și ne punem mari speranțe în acești tineri. Avem nu mai puțin de 11 jucători convocați la loturile naționale, iar una dintre țintele noastre pentru viitoarea ediție de campionat este ca aceștia să adune cât mai multe minute în cadrul primei echipe. Avem niște principii de la care nu ne vom abate, în sensul că, atunci când este vorba de valoare sensibil egală, vor avea prioritate jucătorii tineri din pepiniera proprie, urmând ca următorul criteriu să fie durata contractului cu formația noastră și apoi costul jucătorului, care trebuie să fie accesibil bugetului nostru”, a declarat decanul Facultății de Educație Fizică și Sport a USV, Petru Ghervan.

Despre performanțele de la atletism și natație a vorbit Sorin Rață, directorul Clubului Sportiv Universitar din Suceava.

„Decesul reputatului antrenor de atletism Ioan Zanfirache a constituit o mare lovitură pentru noi, însă, chiar și așa, am reușit să cucerim două medalii de bronz la Campionatele Naționale de aruncări lungi, prin Ștefan Mura. În ce privește natația, am fost profund afectați de pandemia de coronavirus, în condițiile în care bazinele din oraș au fost închise, și nu am putut să ne antrenăm normal. Cel mai bun rezultat este locul 6 ocupat de Șerban Cotos în proba de 50 de metri fluture”, a precizat Sorin Rață.