Fotbal

Viitorul Liteni, campioana județului Suceava, va susține duminică, pe teren propriu, de la ora 17.30, meciul retur din cadrul barajului pentru promovare/menținere în eșalonul al treilea în compania echipei AFC Odorheiu Secuiesc, care a încheiat ultima ediție de campionat a Ligii a III-a pe poziția a 9-a în Seria a V-a. Partida tur, disputată la sfârșitul săptămânii trecute, în Harghita, s-a încheiat cu victoria formației din Odorheiu Secuiesc, cu scorul de 2-0.

Chiar dacă nu va fi ușor de întors soarta calificării, antrenorul celor de la Viitorul, Demis Maranda, este de părere că avantajul adversarilor după prima manșă nu este unul insurmontabil.

„O să vedeți că altfel vor sta în retur datele problemei. Recunosc, harghitenii au echipă foarte bună și stau foarte bine din punct de vedere fizic, dar să nu uităm că ei sunt fotbaliști profesioniști, doar asta fac zi de zi, or la noi lucrurile stau cu totul altfel din acest punct de vedere. Ne-au dominat în tur și au câștigat pe merit, dar să nu uităm că au primit și două penaltiuri total gratuite, din care doar unul l-au transformat. Le va fi greu la Liteni, pentru că suprafața de joc este mult mai mică, și se știe că noi suntem redutabili pe teren propriu. Un plus pentru echipa noastră îl constituie și faptul că vor reveni în echipă fundașii centrali Petru și Vlad Răzlog, care au absentat în partida de la Odorheiu Secuiesc. Avem un lot cu jucători de mare experiență, precum Daniel Bălan, Mihai Guriță, frații Paul și Ovidiu Bosancu, Claudiu Velescu, Dinu Oniu, Sergiu Corban sau Radu Tomescu. Am mare încredere în dorința lor de revanșă și eu afirm că suntem capabili să realizăm surpriza”, a declarat Demis Maranda.