S-a dat titlul în campionatul nostru cel de toate etapele, dar adevărata știre e că a retrogradat această echipă de pripas care este Astra Giurgiu! Ne-a revoltat pe toți vânarea ursului Arthur de către prințul ăla liliputan, dar avem și noi un prințișor al ingineriilor financiare căruia îi place să ucidă pentru trofeu, fără ca asta să aibă legătură cu vreo cupă sau titlu de campion la fotbal. Din fericire! Ioan Niculae, patronul Astrei, pe vremea când nu era priponit, a plătit 40.000 de Euro ca să omoare un elefant în Africa de Sud, iar apoi încă și mai mult ca să-l împăieze și să-l transporte în sufragerie... Acest individ stăpânea echipa de fotbal Astra, inițial una cu tradiție prahoveană, pe care a purtat-o prin diverse denumiri până a mutat-o la Giurgiu, acum câțiva ani, preluând numele orașului. Nu întâmplător am folosit verbul ”a stăpâni”, căci fotbaliștii și angajații clubului erau la cheremul lui, întârzierea salariilor luni de-a rândul constituindu-se într-un adevărat modus operandi. Marea performanță a clubului s-a petrecut, deloc întâmplător, când patronul înfunda pușcăria, iar antrenor era un nebun ca Șumudică, adică unul capabil să capteze energii pe la grătare cu jucătorii. Acum, când fentarea regulilor era însăși regula, cu jucători prinși cu proceduri interzise de refacere pe la clinici particulare, Astra s-a eliberat prin implozie. Această retrogradare îi eliberează de povară pe mulți fotbaliști, probabil președintele Dani Coman va lua cu el o seamă de jucători și va trece cu arme și bagaje la Rapid. Am putea asista în direct la dezintegrarea Astrei, sâmbătă, după finala Cupei, dar mai degrabă ea se va scufunda lent, din divizie în divizie. Nu reprezintă nici măcar interes pentru vreun șmecher de primar sau președinte de consiliu județean, din ăia care stau cu fundul pe bani publici, pentru că nu are suporteri, deci nu aduce voturi. Măcar a condus-o pe ultimul drum un antrenor de bun-simț, Ionuț Badea, poate chiar cu un ultim trofeu care să se așeze simbolic lângă trofeul celălalt, împăiat.