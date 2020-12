Handbal feminin

Echipa națională de handbal feminin a României a încheiat cu o înfrângere Campionatul European găzduit de Danemarca. Aseară, „tricolorele” au fost învinse cu scorul de 35-24 de Olanda, la capătul unui meci în care suceveanca Anca Georgiana Polocoșer a fost una dintre puținele jucătoare din echipa selecționerului Bogdan Burcea care au dat satisfacție. Handbalista în vârstă de 23 de ani a fost utilizată atât pe faza de apărare, cât și în atac, înscriind 6 goluri.

Anca Georgiana Polocoșer a devenit în ultimii ani un punct fix în cadrul echipei naționale de senioare. Acesta evoluează în prezent la CS Minaur Baia Mare, iar la nivel de senioare a mai jucat pentru CSM Cetate Deva, Dinamo București și CSM Roman.

Anca a început handbalul la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, din Suceava, sub îndrumarea antrenorului Gheorghe Gheorghiu, și a evoluat la echipa Clubului Sportiv Școlar Suceava. La 12 ani, handbalista suceveancă a plecat la CSȘ 2 Baia Mare, de unde a fost convocată pentru prima dată la naționala de junioare a României.

O prezență obișnuită sub tricolor, Anca Polocoșer a făcut parte din naționala de tineret (Under 20) a României, cu care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Rusia în 2016, o generație din care au făcut parte, printre altele, Yulia Dumanska, Cristina Laslo, Andreea Taivan și Lorena Ostase. În urma acestei performanțe, Anca a fost desemnată la finele anului 2016 cea mai bună sportivă din județul Maramureș în clasamentul realizat de Direcția Județeană de Sport și Tineret. La junioare, Anca a ratat un Campionat Mondial din cauza unei accidentări la genunchi. Se întâmpla în 2014, an în care România a câștigat medalia de aur.

Anca Polocoșer a mai participat cu naționala mare la Campionatul European din Franța, din 2018, și la Mondialele din Japonia, desfășurate un an mai târziu.