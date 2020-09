Liga a III-a

Programul grupării de Liga a III-a Bucovina Rădăuți a fost dat peste cap din cauza focarului de COVID-19 existent la echipă. Din acest motiv, formația rădăuțeană nu a putut debuta în noul sezon competițional, jocurile cu Sporting Juniorul Vaslui și CSM Pașcani, din primele două runde, fiind reprogramate de către FRF. În condițiile în care echipa pregătită de Iulian Ionesi nu dispune în acest moment de numărul minim de 13 jucători valizi, rădăuțenii au obținut din partea Federației și amânarea derbiul județean cu Foresta, care ar fi trebuit să se dispute pe Areni, la sfârșitul acestei săptămâni.

“Sperăm ca în urma testărilor care vor avea loc la începutul săptămânii viitoare să putem disputa primul nostru meci oficial din acest sezon, e vorba de restanța din prima etapă cu Sporting Juniorul Vaslui, reprogramată pentru data de 29 septembrie. Suntem foarte dezamăgiți de situația în care ne aflăm, deoarece munca depusă în timpul pregătirii de vară se vede a fi compromisă din cauza situației epidemiologice actuale. Vă mulțumim pentru susținere și sperăm să revenim cât de curând pe suprafața de joc”, se arată în comunicatul emis de gruparea rădăuțeană.

În ce-i privește pe forestieri, acestora nu le convine că vor trebui să stea la sfârșitul acestei săptămâni.

„După doar două etape disputate, ținând cont că am avut parte de o perioadă așa de lungă de inactivitate, trebuie să luăm din nou o pauză forțată, când abia am intrat în ritm. De aceea, consider că amânarea meciului de sâmbătă ne dă programul peste cap și nu este benefică pentru fotbaliștii noștri”, a declarat Andrei Ciutac, președintele Forestei.