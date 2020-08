Competiție

Un alt sportiv din Rădăuți și-a trecut numele pe lista medaliaților la un concurs de nivel național. Este vorba de Sebastian Moldovan, elev al antrenorului Radu Munteanu, care s-a întors cu două medalii de la Campionatul Național de Juniori I care s-a disputat la București în perioada 28-29 august. Sebastian Moldovan a cucerit argintul la 1.500 m și bronzul la 800 m.

"Mă bucur foarte mult că am reușit să obțin aceste medalii. În sfârșit, am văzut rezultatele pregătirii de până acum. Am luat startul pregătit și motivat atât în proba de 1.500 m, cât și în cea de 800 m și cred că m-am autodepășit. Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele, care mi-a fost mereu alături, echipei de antrenament care pentru mine este o a doua familie, LukaMedSante, Alex Ciobara, domnul Sîmbotelican și celelalte persoane care ne-au sprijinit și ne-au ajutat să ajungem cât mai sus. Mulțumesc antrenorului meu, Radu Munteanu, care mi-a fost alături mereu și care a dat tot ce a avut mai bun pentru a ne aduce pe toți la performanțele de acum. Cu el mi-am început cariera de sportiv și tot cu el îmi doresc să o închei și să obținem rezultate cât mai frumoase", a declarat Sebastian Moldovan.

La rândul său, antrenorul Radu Munteanu spune că aștepta de mai bine de un an acest pas spre performanță al elevului său.

”La antrenamente răspundea bine, însă la concursuri mintea era mai puternică decât inima. De această dată a reușit să treacă peste toate, iar cele două medalii au încununat munca de 2 ani de zile. Sper ca aceste rezultate împreună cu modul în care a terminat cursele, în forță cu finiș, să-i dea încredere ca și la Naționalele de Seniori și Tineret care vor urma să urce pe podiumul de premiere. Munca depusă până acum, miile de kilometri alergate și pantofii de sport rupți, îl îndreptățesc să spere la performanțe notabile”, a adăugat antrenorul Radu Munteanu.