Box

Secția de box a Clubului Sportiv Municipal din Suceava a obținut rezultate excelente în ultimii ani sub comanda antrenorului Andu Vornicu. De altfel, chiar în aceste zile, vicecampionul european de juniori din 2019, Cristian Măzăreanu, se află în pregătire, la Constanța, cu lotul olimpic al României.

„Măzăreanu este calificat și pentru Europenele din acest an, care urmează să se desfășoare în Muntenegru, la o dată care va fi anunțată ulterior, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus. Pe de altă parte, sunt bucuros că, odată cu performanțele obținute, am reușit să-l conving pe directorul clubului nostru, Vasilică Băițan, că o saună este esențială în pregătirea sportivilor și recuperarea lor după efort. În plus, boxul este o disciplină unde pugiliștii sunt nevoiți să urmeze des cure de slăbire, pentru a intra în categorie. Țin să-i mulțumesc directorului Vasilică Băițan că a înțeles acest aspect și că doar formând o echipă putem atinge obiectivele dorite”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.