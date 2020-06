Tenis de câmp

Chiar dacă în ultimele zile vremea fost ploioasă, total neprielnică tenisului, printre picături s-a jucat totuși un meci cap coadă în Cupa Monitorul. Este vorba de duelul dintre Luchian Petruneac și Ovidiu Cimbru, contând pentru Categoria Principală + 40 de ani, Grupa B. Pornit cu șansa a doua, Ovidiu Cimbru a început bine partida, reușind să-și adjudece primul set cu scorul de 7-5. Din acest moment, Luchian Petruneac a evoluat mult mai atent, cedând doar un singur ghem în următoarele două seturi. Scor final, așadar, 5-7, 6-1, 6-0, în favoarea lui Petruneac. Acesta este primul joc finalizat în cadrul ediției a XI-a a Cupei Monitorul, după ce, anterior, confruntarea „veteranilor” Mircea Crainiciuc și Liviu Oanea a fost întreruptă din cauza precipitațiilor, în chiar ghemul de debut.

Din cauza pandemiei de coronavirus, ediția din acest an a competiției a început cu întârziere, iar vremea de afară nu este nici ea cel mai bun aliat. Pentru a duce la bun sfârșit competiția, care va număra la final aproape 700 de meciuri disputate, ar trebui să se joace o medie de 6-7 partide pe zi, cel puțin în faza grupelor. Cu toții sperăm că vara își va intra în drepturi cât mai curând la Suceava, iar ritmul întrecerii va fi cel obișnuit.

Cupa Monitorul la tenis de câmp este prima competiție din municipiul Suceava care s-a reluat după ce activitatea sportivă a fost total paralizată în ultimele două luni și jumătate din cauza COVID-19. Cei peste de 200 de concurenți înscriși pe tabloul de concurs au fost fi împărţiţi în mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic unsprezece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală plus 40 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani și Veterani plus 70 de ani.

Pentru că regulamentul permite, există jucători care au dorit să concureze simultan la două categorii, respectivii având voie însă să participe suplimentar doar la o categorie de dificultate superioară.

În prima fază a întrecerii se va juca în sistem de grupe, fiecare cu fiecare, urmând ca faza a doua să se desfășoare în sistem eliminatoriu. Vor promova toţi participanţii, iar împerecherea pe tablou se va face în funcţie de locul ocupat în grupe.

Competiția se va derula pe toată perioada sezonului cald, partidele urmând să se dispute pe terenurile de zgură de la Complexul Sportiv „Unirea”.