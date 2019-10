Rugby

Echipa de rugby juniori U 18 a CSȘ Gura Humorului și-a întrerupt invincibilitatea după mai bine de doi ani în care a obținut numai victorii. Nu a fost totuși o înfrângere, CSȘ Gura Humorului încheind la egalitate, scor 10-10, partida jucată duminică, acasă, pe stadionul Tineretului, cu CSȘ 2 Baia Mare.

Antrenorul Andrei Varvaroi a arătat că echipa oaspete a jucat foarte motivată și cu multă ambiție, însă rezultatul a fost provocat și de problemele de lot cu care se confruntă:

„Din cei 27 de jucători pe care îi aveam anul trecut, acum mai am disponibili 19. În acest meci, cu Baia Mare, am avut probleme mari la linia I, jucătorul Bîrsan a ieșit în scurt timp accidentat și ne-a fost greu, am fost dominați în grămadă. Au fost multe baloane pasate greșit, decizii pripite, la pauză ne-au condus cu 10-3, iar în partea a doua am evoluat ceva mai bine, am revenit la 10-10, dar mai mult nu s-a putut”.

CSȘ Gura Humorului își menține locul I în clasament, însă avansul față CSM București și CSȘ Bârlad este de doar un punct. Elevii lui Andrei Varvaroi mai au de susținut în acest tur de campionat două meciuri grele, ambele în deplasare, la Pantelimon și Bârlad. Din cauza problemelor de lot humorenii ar putea solicita să joace în următorul meci cu grămezi simulate, ceea ce ar însemna însă obligativitatea de a evolua tot meciul în 14 jucători.

Tot duminică, au jucat și juniorii U 17 de la CSȘ Gura Humorului. Aceștia au obținut o victorie clară, 24-0, pe terenul celor de la CSM București și au două victorii din două partide disputate până acum în noul campionat.