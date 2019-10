Litoralul turcesc

În topul preferințelor turiștilor români care vor să-și petreacă vacanțe la mare, în hoteluri de lux, all inclusive, la prețuri rezonabile, se află Antalya, provincie situată în sudul Turciei, la poalele munților Taurus, pe litoralul Mării Mediterane. Considerată și „raiul vacanțelor all inclusive”, Antalya s-a impus în primul rând datorită serviciilor excepționale, la un raport corect calitate/preț.

În cadrul unei conferințe de presă organizată recent în Turcia, la Kaya Palazzo Golf Resort din Belek (Antalya), Alin Burcea, directorul general al touroperatorului Paralela 45 și membru fondator al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, a declarat că ceea ce se întâmplă în Turcia şi în Antalya, în special, este o experienţă unică, pentru că acum 35 de ani acolo nu era nimic şi acum există 450 de hoteluri de patru şi cinci stele, iar marea lor majoritate sunt all inclusive.

„Este un concept pe care încercăm şi noi să îl implementăm în România, dar nu are legătură cu ceea ce se întâmplă aici. Am avut o analiză pentru sezonul 2019 şi am discutat despre următorul sezon. Turcia, în 2018, a avut cel mai bun an de când se face turism în Antalya. În 2019, bazându-se pe asta, au ieşit cu nişte tarife mari. Dar România a ajuns să trimită în Antalya 243.280 de turişti într-un an, în 2019. Ca să vă faceţi o idee, în 2015 au fost aproape 130.000 de turiști. Asta se datorează şi faptului că în ultimii trei ani veniturile au fost mai mari, atât la stat, cât şi la privat, şi aceste venituri au generat un volum enorm, 240.000 de turişti în Antalya este foarte mult”. Din cei peste 240.000 de turişti români în Antalya, Paralela 45 a avut 25.000, înregistrând în 2019 o creştere de 28% faţă de anul 2018.

„Antalya s-a vândut fără probleme, deşi nu mai este la fel de ieftină ca acum 10 ani”

Alin Burcea a explicat că acum şapte, opt ani touroperatorii români se băteau să ajungă la suta de mii de turiști în Antalya. În anul 2018, care a fost un an excepţional, în opinia fondatorului Agenției de turism Paralela 45, au fost 180.000 de turiști români în Antalya. „ Anul 2019 a fost un an în care Antalya s-a vândut fără probleme, deşi nu mai este la fel de ieftină ca acum 10 ani. S-a ajuns la acest volum, suntem pe locul 7 ca număr de turişti în Antalya, după Germania, Rusia, Anglia etc., deși suntem țară mică. Personal nu cred că mai este loc de creştere în 2020, nu mai avem de unde să creştem. Eu aş fi fericit dacă vom rămâne la această cifră. Unul dintre motivele pentru care a crescut foarte mult se datorează faptului că Antalya nu se mai face doar din Bucureşti, ci din orice oraş din ţară cu aeroport, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Târgu Mureş, Oradea, Arad, Baia Mare, Bacău, Suceava. Pentru anul viitor am propus să facem Antalya şi din Constanţa, practic este primul charter de outgoing din Constanţa. Iar în acest moment, ca vânzări, Constanţa este pe primul loc, cu 11% pe data de 23 octombrie. Şi tot pentru anul viitor vom avea avion din Cluj către Bodrum”, susține Alin Burcea, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, cu peste 30 de ani experiență în turism, un fin cunoscător al domeniului și al pieței din România.

Curse săptămânale, din Suceava, spre Antalya

Și sucevenii preferă vacanțele în Turcia cu Paralela 45, mai ales că pe perioada de vară, de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” pleacă săptămânal câte o cursă aeriană charter a acestei companii spre Antalya. Aici turiștii găsesc hoteluri luxoase, întinse pe cei peste 300 de km de plajă, și facilități diverse: plaje private, nenumărate restaurante, piscine imense, cluburi și discoteci, locuri de joacă pentru copii, parcuri acvatice, terenuri de sport, centre SPA, hammam, săli de fitness, magazine etc. În Antalya există hoteluri de 5 stele standard, 5 stele superior şi 5 stele de lux. Tot de la Alin Burcea am aflat că din numărul total de turişti români care au optat pentru Turcia, 35% au ales plecările din Bucureşti, 13% charterul cu plecare din Iaşi, 11% au plecat din Cluj-Napoca, 8% din Bacău. Charterul Antalya – Timişoara s-a aflat pe primul loc, cu 97% în ceea ce priveşte gradul de ocupare. Cursa charter Antalya - Bucureşti ocupă locul al doilea, cu 93%, la fel și Antalya – Bacău și Antalya – Cluj-Napoca.

Românii, ruşii, bulgarii cumpără lux

Alin Burcea susține că turiștii români preferă hoteluri de lux, deși în ofertele agenției de turism pe care o conduce există și pachete de vacanță la hoteluri mai ieftine. „Ne străduim de ani de zile să vindem hoteluri mai ieftine. Ştiţi ce vor românii? Dacă s-ar putea să cumpere numai Kaya Palazzo Golf Resort din Belek (Antalya), numai Calista Luxury Resort, ar cumpăra. Neamţul nu cumpără Kaya Palazzo, dar balcanii, românii, ruşii, bulgarii cumpără lux. Suntem genul care 50 de săptămâni suntem slugi, două săptămâni suntem în vacanţă, vrem să fim regi. Se vând hotelurile cu reputaţie mare, foarte scumpe. Noi, astăzi, 23 octombrie, avem 560 de oameni în Antalya şi este 23 octombrie. Acum vin căutătorii de comori care caută hoteluri scumpe. Românii nu cumpără hoteluri economice. Din perspectiva oamenilor de vânzări, pe pieţele română, rusă, tarifele sunt puţin mai mari decât pe piaţa germană. E un turism de lux de masă, de peste 1.000 de euro pe săptămână de persoană, cu all inclusive şi transport cu avionul”, susține Alin Burcea.

Cele mai mari reduceri de preţ în perioada de Early Booking, de 40%

Reprezentanții Agenției de turism Paralela 45 consideră că și în anul următor, în 2020, Antalya, urmată de Alanya și Bodrum, toate din Turcia, vor fi în topul preferințelor turiștilor români, alături de noi destinații, precum Egipt şi Tunisia, cu plecări de pe majoritatea aeroporturilor din România. „Antalya se prefigurează a fi, din nou, vedeta sezonului estival, pentru al treilea an consecutiv. Cele mai mari reduceri de preţ în perioada de Early Booking, de 40%, vin de la partenerii noştri hotelieri turci şi primele vânzări de vacanţe pentru vara 2020 au fost făcute deja. Turiştii români ştiu produsul all inclusive turcesc şi profită de lansarea Early Booking încă din anul 2019. (...) Foarte mulţi turişti şi-au făcut vacanţa în Egipt vara aceasta şi estimăm o creştere de 20% a numărului acestora pentru perioada următoare, ei având posibilitatea să aleagă Hurghada sau Sharm el Sheikh în următoarele luni, la tarife care încep de la 464 de euro/persoană, respectiv de la 521 de euro/persoană, cu toate taxele incluse”, a mai declarat Alin Burcea în cadrul conferinței de presă organizată la Kaya Palazzo Golf Resort din Belek (Antalya), pe 23 octombrie 2019.

Excursii opționale

Turiștii care ajung în Antalya și nu vor să stea 7 zile doar în resort pot opta, contra cost, pentru excursii opționale, foarte atractive, precum Buggy cross: 54 de euro/persoană; Rafting: între 45 și 38 de euro (în funcție de cât de mare este grupul); Rafting cu Off Road Jeep Safari și Speed Boat, la 99 de euro/persoană; Plimbare cu telecabina din Kemer, un jur de 60 de euro/persoană; Plimbarea cu submarinul este în jur de 75 de euro, dar dacă se combină cu shopping în Antalya este 65 de euro/persoană; Side-Aspendos-Manavgat - 55 de euro/persoană; Perghe-Cascada Kurșunlu-Cascada Manavgat-Bazarul tradițional din Manavgat - 55 de euro/persoană; Hammam tradițional - 29 de euro/persoană, 40 de euro/persoană, 50 de euro/persoană sau 80 de euro/VIP; Acvariul din Antalya, care are al doilea mare tunel din Europa (131 de metri), cu este 40 de mii de specii de pești; Croazieră din Antalya pe Marea Mediterană - 60 de euro/persoană. Croaziera din Alanya pe Marea Mediterană – 40 de euro/persoană; Alanya by night - se merge cu telefericul până la Cetatea din Alanya, se vizitează cetatea, peștera Damlatas, cu timp liber de shopping în Alanya, cu cină pe râul Dim din Munții Taurus, unde mesele sunt pe apă - 40 de euro/persoană. Paralela 45 organizează pe tot parcursul anului și circuite turistice, de care sunt interesați din ce în ce mai mulți români.

În Grecia este un turism cu totul diferit faţă de Antalya

Pentru Paralela 45, a declarat AlinBurcea, anul 2019 a fost unul de succes și datorită pachetelor de vacanță vândute către Grecia şi Egipt. Statisticile arată că peste 300.000 de turişti români au ajuns anul acesta în vacanțe în Grecia, fie cu avionul, cu maşina, cu autocarul. „În Grecia este un turism cu totul diferit faţă de Antalya. În Grecia merg jumătate la pensiuni sau la case private, este un alt concept. Dacă în Antalya 90% dintre turişti merg pe all inclusive, în Grecia este cu totul şi cu totul altă poveste. Egiptul vine şi el foarte puternic din urmă şi în 2019 a fost o cerere foarte mare pe Egipt. Este un pic mai ieftin decât Antalya şi vin din urmă cu tarife mai bune, ceea ce înseamnă cam jumătate din ceea ce este aici. Ca noutate pentru anul viitor vom avea Hurghada, cu plecare din Sibiu. Noi am vrea să facem Egiptul şi din Iaşi şi Constanţa, dar depinde foarte mult de avioane. Pentru această iarnă se vinde foarte bine Austria, dar avem şi un charter pe Antalya. Mai avem Egipt, Dubai, unde ne apropiem anul acesta de 70.000 de turişti, unde se pleacă prin toate formele şi cu toate companiile, exceptând Tarom, care am înţeles că nu mai zboară. Dar mai avem un experiment, am luat locuri în Mauritius, Maldive şi Seychelle", declară Alin Burcea.

Ofertă generoasă

Paralela 45 are în acest moment o ofertă generoasă: 30 de zboruri săptămânale de tip charter spre Turcia (Antalya, Alanya şi Bodrum) şi Grecia (Creta, Rodos, Santorini, Zakynthos) din 11 oraşe ale ţării, în perioada mai/iunie până la finalul lunii septembrie. Anul viitor, în 2020, Paralela 45 va opera un charter din Constanţa cu destinaţia Antalya. Celelalte zboruri spre Antalya sunt programate din Bucureşti, Cluj-Napoca, Arad, Timişoara, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureş, Suceava, Iaşi, Bacău şi sunt realizate cu avioanele companiilor Corendon şi Sun Express.

Agenţia de turism Paralela 45 aniversează anul viitor 30 de ani de activitate, fiind înfiinţată în aprilie 1990. Compania estimează că va încheia anul 2019 cu un rulaj de 70 de milioane de euro, în creştere cu 20% faţă de anul 2018. Am aflat de la reprezentanții Agenţiei de turism Paralela 45 că în acest moment compania are 45 de ghizi însoţitori de grupuri, 600 de zboruri charter către diferite destinaţii, 180 de itinerarii de circuite turistice şi 50 de reprezentanţi locali permanenţi în destinaţiile de vacanţă. Agenţia Paralela 45 şi-a lansat ofertele turistice pentru anul 2020, oferte care pot fi consultate pe site-ul www.paralela45.ro.