Volei

În acest an, Liceul cu Program Sportiv din Suceava va avea doar echipă de juniori I în Campionatul Naţional de volei. Sportivii pregătiţi de antrenorul Tudor Orăşanu se pregătesc pe plan local pentru noul sezon competiţional, ce va începe pe data de 13 octombrie. În acest weekend, echipa LPS Suceava va participa la un puternic turneu de juniori I la Botoşani, organizat în memoria lui Florin Ţurcanu, un fost jucător de volei, antrenor şi profesor ce s-a stins acum 12 ani din viaţă la doar 37 de ani. Pe lângă echipa gazdă, CSŞ Botoşani, şi LPS Suceava vor mai participa campioana naţională din ultimii ani, CTF Mihai I Bucureşti, dar şi campioana Republicii Moldova, o echipă din Chişinău.

„Este un turneu puternic şi-n acelaşi timp foarte util pentru noi în pregătire, mai ales că n-am avut fonduri pentru un stagiu de pregătire centralizată, care ne-ar fi ajutat mult. După o perioadă de pregătire fizică am început şi partea tehnico-tactică, iar până la începerea campionatului vom mai face jocuri şcoală cu echipa de seniori de la Clubul Sportiv Municipal Suceava. Încă nu avem un obiectiv clar pentru acest sezon, dar trebuie s-o luăm pas cu pas, mai ales pentru s-a schimbat puţin sistemul în campionat şi va fi puţin mai greu de ajuns la turneul semifinal, unde pleacă primele două din grupă, faţă de 3 sau 4 cum era în anii trecuţi. Nu cred că nu vom ajunge la semifinal, dar trebuie să fim mult mai atenţi la fiecare meci”, a explicat antrenorul sucevenilor, Tudor Orăşanu.

Faţă de sezonul trecut, când a devenit vicecampioană naţională, echipa suceveană a rămas fără şase dintre jucătorii ce au dus greul, născuţi în anul 2000, care au terminat junioratul, Alexandru Raţă, ce a plecat la Unirea Dej, în prima divizie de seniori, Ştefan Verciuc, la Universitatea Cluj, tot în primul eşalon, Vlad Buhu, Gheorghe Buiciuc, Iustin Ciobanu şi Iulian Florea.