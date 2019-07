Handbal

Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a încheiat ieri ediţia din acest an a Campionatului European Universitar. Studenţii pregătiţi de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au terminat competiţia continentală pe locul şapte din 11 echipe, contabilizând trei victorii şi tot atâtea înfrângeri în şase zile de competiţie, asta după ce în urmă cu doi ani au câştigat aurul, iar anul trecut, bronzul.

Cu un lot mult mai tânăr decât în ultimii doi ani, din care au lipsit jucători importanţi ca Burlacu, Târzioru, Petrea, Baican şi Olariu, sucevenii nu au avut noroc la tragerea la sorţi, acolo unde trebuia să fie cap de serie, dar organizatorii i-au pus într-o urnă inferioară. Astfel, în primul meci din grupă, echipa USV a întâlnit campioana europeană de anul trecut, Universitatea din Bochum (Germania). Prima parte a fost una echilibrată, în care ambele echipe au fost de mai multe ori la conducere, la pauză germanii având 12 – 11. Cu 10 minute înainte de final, adversarii sucevenilor au condus la 4 goluri, iar Adi Chiruţ a cerut time-out. Sucevenii s-au apărat foarte bine şi cu patru minute înainte de final au egalat la 23, iar până la final au avut un 7 metri ratat, dar când mai erau 30 de secunde de joc Maxim Oancea a reuşit golul victoriei, 24 – 23.

În meciul doi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a întâlnit cea mai puternică echipă din grupă, Universitatea Rijeka din Croaţia, în faţa căreia a pierdut la două goluri, 21 – 23. Croaţii au început mai bine, dar sucevenii au echilibrat, iar la pauză a fost 11 – 10 pentru USV. În debutul părţii secunde, sucevenii au avut momente mai bune, dar de această dată croaţii au echilibrat jocul şi s-au impus pe final de joc, în ultimele patru minute, când de la scorul de 21 – 21 au marcat de două ori. În ultimul meci din grupă, sucevenii aveau nevoie de o victorie pentru a merge mai departe. Echipa USV a reuşit să se impună cu scorul de 34 – 22 în disputa cu Universitatea Akdeniz din Turcia, după ce adversarii au început mai bine partida, dar sucevenii s-au apărat avansat şi-au recuperat mingi, iar la pauză aveau un avantaj de şapte goluri, scor 18 – 11.

Sucevenii au pierdut în sferturi în faţa germanilor de la German Sport University Cologne, care aseară urmau să joace finala competiţiei

În sferturile de finală ale competiţiei europene, echipa antrenată de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a pierdut cu 22 – 26 meciul cu cei de la German Sport University Cologne, echipă ce aseară trebuia să joace finala competiţiei. Prima parte a jocului a aparţinut sucevenilor, care au fost la conducere mai tot timpul, dar n-au reuşit să se distanţeze decisiv, în faţa unei adversar puternic. Echipa USV a condus la trei goluri în ultimul minut şi a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, scor 12 – 10. În partea a doua, sucevenii au mai condus timp de opt minute, iar germanii au avut momente mult mai bune şi la mijlocul reprizei secunde s-au dus la patru goluri, 19 – 15, şi chiar la cinci goluri în minutul 22, scor 23 – 18. Până la final, germanii au reuşit să-şi păstreze un avantaj confortabil şi s-au calificat în semifinale, în timp ce sucevenii se vor întoarce acasă. Marţi, sucevenii au jucat din nou împotriva campionilor de anul trecut, Universitatea din Bochum, şi au pierdut la un singur gol, 35 – 36, la capătul unei partide echilibrate şi disputate, pentru locurile 5 – 8. Ieri, studenţii suceveni au încheiat competiţia cu un meci câştigat la scor în faţa Universităţii portugheze din Porto, 44 – 24, după ce la pauză a fost 22 – 13.

„Din păcate n-am prea avut noroc la tragerea la sorţi şi deşi trebuia să fim cap de serie, n-am fost şi nu înţeleg de ce. Până la urmă, jucătorii noştri au jucat extraordinar în grupă şi ne-am calificat în sferturi, unde am întâlnit un adversar puternic, ce astăzi joacă finala. Atât în sferturi, cât şi-n al doilea meci cu campioana din Bochum s-a simţit oboseala în rândul jucătorilor noştri şi era normal în condiţiile în care am avut un lot de doar 11 jucători, în care au fost doi portari. Important este c-am trecut de grupe şi am produs prima surpriză a competiţie, după ce-am învins campionii, într-o competiţie ce de la an la an a devenit tot mai puternică. Jucătorii noştri au dat tot ce-au avut mai bun şi sunt mulţumit de evoluţia lor, mai ales că unii din ei au jucat meci de meci aproape 60 de minute”, a declarat Adrian Chiruţ.

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei s-au bazat la Campionatul European Universitar din Polonia pe un lot de 11 jucători: Eduard Duman, Daniel Bobeică (HC Buzău) – Mihai Sandu (Dunărea Călăraşi), Cătălin Costea (Dunărea Călăraşi), Maxim Oancea, Alexandru Potera (CSM Vaslui), Robert Alupoaie, Ovidiu Cozorici, Andi Tofanel, Antonio Pintilei şi Ionuţ Hariton.